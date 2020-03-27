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27 березня • оновлено в 04:42
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Окупанти Криму влаштували показуху з дітьми в розпал пандемії коронавірусу

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У Бахчичарайському районі тимчасово окупованого Росією Криму влаштували масові мілітаристські заходи для дітей, незважаючи на те, що світ живе в режимі карантину через пандемію коронавірусу.

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Фото з пропагандистських концертів опублікували на сторінці блогу "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twiter.

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

На них зображені діти, одягнені у військові форми і озброєні іграшковими автоматами. Вони позують на тлі радянських червоних зірок і величезних "георгіївських" стрічок. Судячи з усього, школярів готують до російського формату святкування 75-річчя перемоги над нацизмом.

"Бахчисарайський район, муніципальний етап 25 березня. До погроз психічному здоров'ю дітей, що вже шість років в Криму відбувається, окупантка Росія додала загрози вже і фізичному здоров'ю! ВООЗ, ООН, МОЗ України нічого не хочуть сказати прекрасній Росіюшці-окупантці? Давайте якось переживати!" – обурився автор публікацій.

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Окупанти влаштували масові пропагандистські концерти з дітьми в розпал коронавірусу

Twitter "RoksolanaToday&Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму з розмахом відзначили шосту річницю окупації Росією українського півострова, незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19. У заходах також брали участь діти і люди похилого віку, для яких коронавірус найбільш небезпечний.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Місце
Україна
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