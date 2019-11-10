"Обстріляли під Петрівським!" У "ДНР" запустили нахабний фейк про ЗСУ після відведення військ

Терористи "ДНР" цинічно збрехали про те, що воїни Операції Об'єднаних сил нібито обстріляли їх зі стрілецької зброї після відведення військ під Петрівським.

Про це, посилаючись на представництво "ДНР" у Спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню, повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

"10 листопада о 09:46 українські силовики обстріляли зі стрілецької зброї село Петрівське", – збрехали окупанти, додавши, що вогонь нібито вівся із села Богданівка, яке знаходиться на вільній території України.

Терорист "ДНР" "Карачун"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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