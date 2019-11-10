"Обстріляли під Петрівським!" У "ДНР" запустили нахабний фейк про ЗСУ після відведення військ

Терористи "ДНР" цинічно збрехали про те, що воїни Операції Об'єднаних сил нібито обстріляли їх зі стрілецької зброї після відведення військ під Петрівським.
Про це, посилаючись на представництво "ДНР" у Спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню, повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.
"10 листопада о 09:46 українські силовики обстріляли зі стрілецької зброї село Петрівське", – збрехали окупанти, додавши, що вогонь нібито вівся із села Богданівка, яке знаходиться на вільній території України.
Терорист "ДНР"
"Карачун"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.
О 12:00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети на знак готовності до розведення біля Петрівського. Пізніше сторони випустили зелені ракети.
Спочатку розведення мало стартувати 4 листопада.
Проте 1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.
Пізніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил в районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.
Але у відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада.
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