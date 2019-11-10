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10 листопада • оновлено в 13:28
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/ Розслідування

"Обстріляли під Петрівським!" У "ДНР" запустили нахабний фейк про ЗСУ після відведення військ

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Терористи "ДНР" цинічно збрехали про те, що воїни Операції Об'єднаних сил нібито обстріляли їх зі стрілецької зброї після відведення військ під Петрівським.

Про це, посилаючись на представництво "ДНР" у Спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню, повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

"10 листопада о 09:46 українські силовики обстріляли зі стрілецької зброї село Петрівське", – збрехали окупанти, додавши, що вогонь нібито вівся із села Богданівка, яке знаходиться на вільній території України.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обос каждый день такие фейки печатает)
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Пигин Макс
Пигин Макс
А может, ради разнообразия, попробуете доказать что это фейк? Или скачущее стадо и так схавает?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У вас всегда с утра "наглый фейк", в вечером "украинские воины нанесли мощный удар".
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