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21 листопада • оновлено в 16:38
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/ Розслідування

В Одесі під час злету зламався літак: фото з місця НП

1.8т
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У міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний старт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній.

У лайнера відламалася стійка шасі. Надзвичайна подія трапилася вранці й призвела до затримки і перенесення рейсів. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбi аеропорту (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
З українським літаком трапилася НП в небі

"Через інцидент аеропорт "Одеса" призупинив польоти на півтори години з 12:30 до 14:00. Стільки часу знадобилося для евакуації зламаного літака з ВПП", – розповіли в пресслужбі.

НП в Одеському аеропорту

НП в Одеському аеропорту

Думська

Фахівці стверджують, що відбулося руйнування блоку кріплення передньої стійки до візка передніх пневматиків.

НП в Одеському аеропорту

НП в Одеському аеропорту

Думська

Ймовірна причина несправності повітряного судна – несвоєчасне технічне обслуговування та порушення термінів експлуатації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з літаком президента Володимира Зеленського трапилася серйозна НП: зламався двигун.

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Місце
Україна Одеса
Тег
літак
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Путин стойку подпилил.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Xозяин Xoxлов, мутанту лишь бы квакнуть и суточную норму тролля выполнить, сдрыстни, глист инетный
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