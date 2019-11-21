В Одесі під час злету зламався літак: фото з місця НП

У міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний старт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній.

У лайнера відламалася стійка шасі. Надзвичайна подія трапилася вранці й призвела до затримки і перенесення рейсів. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбi аеропорту (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини З українським літаком трапилася НП в небі

"Через інцидент аеропорт "Одеса" призупинив польоти на півтори години з 12:30 до 14:00. Стільки часу знадобилося для евакуації зламаного літака з ВПП", – розповіли в пресслужбі.

НП в Одеському аеропорту Думська

Фахівці стверджують, що відбулося руйнування блоку кріплення передньої стійки до візка передніх пневматиків.

НП в Одеському аеропорту Думська

Ймовірна причина несправності повітряного судна – несвоєчасне технічне обслуговування та порушення термінів експлуатації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з літаком президента Володимира Зеленського трапилася серйозна НП: зламався двигун.

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