В Одесі під час злету зламався літак: фото з місця НП

У міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний старт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній.
У лайнера відламалася стійка шасі. Надзвичайна подія трапилася вранці й призвела до затримки і перенесення рейсів. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбi аеропорту (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
"Через інцидент аеропорт "Одеса" призупинив польоти на півтори години з 12:30 до 14:00. Стільки часу знадобилося для евакуації зламаного літака з ВПП", – розповіли в пресслужбі.
НП в Одеському аеропорту
Думська
Фахівці стверджують, що відбулося руйнування блоку кріплення передньої стійки до візка передніх пневматиків.
НП в Одеському аеропорту
Думська
Ймовірна причина несправності повітряного судна – несвоєчасне технічне обслуговування та порушення термінів експлуатації.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з літаком президента Володимира Зеленського трапилася серйозна НП: зламався двигун.
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