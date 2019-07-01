У Німеччині розбився військовий літак: перші деталі

У понеділок, 1 липня, в районі Гамельн-Пірмонт (Німеччина) розбився вертоліт міжнародного навчального центру бундесверу в Бюкебурге.

Як інформує Hannoversche Allgemeine, один з пілотів зміг катапультуватися, а другий – зник безвісти і міг загинути.

Повідомляється також, що літак упав на пшеничне поле. Екстрені служби займаються пошуками другого пілота.

Німецький військовий вертоліт розбився над полем Оxu.az

За інформацією ЗМІ, вертоліт може належати армії Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт "Мі-8" авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Також в центрі Нью-Йорка (США) на Манхеттені в понеділок, 10 червня, вертоліт врізався в дах 54-поверхового офісного будинку.

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