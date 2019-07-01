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У Німеччині розбився військовий літак: перші деталі

1.1тЧитати матеріал російською

У понеділок, 1 липня, в районі Гамельн-Пірмонт (Німеччина) розбився вертоліт міжнародного навчального центру бундесверу в Бюкебурге.

Як інформує Hannoversche Allgemeine, один з пілотів зміг катапультуватися, а другий – зник безвісти і міг загинути.

Повідомляється також, що літак упав на пшеничне поле. Екстрені служби займаються пошуками другого пілота.

Німецький військовий вертоліт розбився над полем

Німецький військовий вертоліт розбився над полем

Оxu.az

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За інформацією ЗМІ, вертоліт може належати армії Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт "Мі-8" авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Також в центрі Нью-Йорка (США) на Манхеттені в понеділок, 10 червня, вертоліт врізався в дах 54-поверхового офісного будинку.

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Місце
Німеччина
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