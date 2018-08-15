"Нічого не навчилися": на Одеській митниці виявлено нову схему контрабанди

На Одеській митниці припинено спробу контрабанди 15 контейнерів із товаром, зареєстрованим на фізичних осіб із тимчасово окупованої Горлівки.

Про це в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан написав на своїй сторінці в Facebook, пояснивши, якими є нові реалії митниці.

"У зоні діяльності Одеської митниці заявлено до оформлення 15 контейнерів із товаром, який належить 2 юридичним особам, зареєстрованим на фізичних осіб із Горлівки", - написав Продан.

Він додав, що правоохоронцями вживаються заходи для отримання судових рішень про вилучення та арешт майна.

"Складається враження, що історія Амінева декого в Одесі нічому не навчила. І вони все ще плекають ілюзії, що це випадковість, збіг обставин. Боротьба з контрабандою та закриття схем - це нові реалії роботи митниці. Це всерйоз і надовго. І хто ще цього не розуміє, той дуже глибоко помиляється", - наголосив Продан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня співробітники Державної фіскальної служби затримали колишнього працівника Одеської митниці Дениса Амінева за підозрою у контрабанді.

Суд заарештував на два місяці екс-працівника Одеської митниці через підозру в контрабанді на 154 млн гривень.