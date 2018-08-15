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"Нічого не навчилися": на Одеській митниці виявлено нову схему контрабанди

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На Одеській митниці припинено спробу контрабанди 15 контейнерів із товаром, зареєстрованим на фізичних осіб із тимчасово окупованої Горлівки.

Про це в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан написав на своїй сторінці в Facebook, пояснивши, якими є нові реалії митниці.

"У зоні діяльності Одеської митниці заявлено до оформлення 15 контейнерів із товаром, який належить 2 юридичним особам, зареєстрованим на фізичних осіб із Горлівки", - написав Продан.

Він додав, що правоохоронцями вживаються заходи для отримання судових рішень про вилучення та арешт майна.

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"Складається враження, що історія Амінева декого в Одесі нічому не навчила. І вони все ще плекають ілюзії, що це випадковість, збіг обставин. Боротьба з контрабандою та закриття схем - це нові реалії роботи митниці. Це всерйоз і надовго. І хто ще цього не розуміє, той дуже глибоко помиляється", - наголосив Продан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня співробітники Державної фіскальної служби затримали колишнього працівника Одеської митниці Дениса Амінева за підозрою у контрабанді.

Суд заарештував на два місяці екс-працівника Одеської митниці через підозру в контрабанді на 154 млн гривень.

Читайте всі новини по темі "Контрабанда в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Контрабанда в Україні
Особа
Мирослав Продан
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
Державна фіскальна служба України
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