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"Потрібно готуватися": генерал дав прогноз по військовій відповіді Кремля на затримання танкера

9.1т Читати матеріал російською

Затримання Службою безпеки України російського танкера "NEYMA" цілком виправдано.

"Я повністю підтримую зусилля України. Це судно, яке використовувалося для затримання, знущань над нашими громадянами, в їх діях є склад злочину – злочину проти української держави, проти українських моряків, і вони повинні нести відповідальність", – сказав в коментарі OBOZREVATEL екс-заступник голови СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Танкер NEYMA

Танкер NEYMA

24 Канал

Говорячи про можливу відповідь Росії на цей крок України, він зауважив: "Якщо боятися кроків у відповідь, то так ми втратимо всю Україну".

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У цьому контексті генерал звернув увагу на ознаки "російського наступу" на політичному полі України, на появу в новому складі Верховної Ради сил, які ставлять на меті "руйнування існуючої Конституції".

"Захищати свою землю і не проявляти мужності – так не буває", – підкреслив Скіпальський.

Він також не виключив і суто військової відповіді РФ. "Ми перебуваємо в стані війни. Нічого не виключено. Агресор не приховує мети знищити нашу державу. Послухайте заяви їх політиків, депутатів тощо. Значить, потрібно готуватися, мобілізуватися. Ми постійно повинні бути готові до того, щоб дати відсіч", – заявив генерал.

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Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою в порту Ізмаїла затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці. Він був перейменований в "NIKA SPIRIT". Судно визнано речовим доказом, готується клопотання про його арешт.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Затримання СБУ російського танкера Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Скіпальський
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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тю б.дь,дурня..
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
петушня обозовская,Комментарии на сайте не модерированы
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты гандоны готовьтесь твари))) Вас уничтожать по всей Европе дело святое.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Михайлов Виталий, Правильно Виталька! Вот только причем здесь простые россияне ? Или они тоже нацисты ?
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