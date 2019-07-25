"Потрібно готуватися": генерал дав прогноз по військовій відповіді Кремля на затримання танкера

Затримання Службою безпеки України російського танкера "NEYMA" цілком виправдано.

"Я повністю підтримую зусилля України. Це судно, яке використовувалося для затримання, знущань над нашими громадянами, в їх діях є склад злочину – злочину проти української держави, проти українських моряків, і вони повинні нести відповідальність", – сказав в коментарі OBOZREVATEL екс-заступник голови СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Танкер NEYMA 24 Канал

Говорячи про можливу відповідь Росії на цей крок України, він зауважив: "Якщо боятися кроків у відповідь, то так ми втратимо всю Україну".

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У цьому контексті генерал звернув увагу на ознаки "російського наступу" на політичному полі України, на появу в новому складі Верховної Ради сил, які ставлять на меті "руйнування існуючої Конституції".

"Захищати свою землю і не проявляти мужності – так не буває", – підкреслив Скіпальський.

Він також не виключив і суто військової відповіді РФ. "Ми перебуваємо в стані війни. Нічого не виключено. Агресор не приховує мети знищити нашу державу. Послухайте заяви їх політиків, депутатів тощо. Значить, потрібно готуватися, мобілізуватися. Ми постійно повинні бути готові до того, щоб дати відсіч", – заявив генерал.

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Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою в порту Ізмаїла затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці. Він був перейменований в "NIKA SPIRIT". Судно визнано речовим доказом, готується клопотання про його арешт.

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