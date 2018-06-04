"Немає ката": у Харкові знесли меморіальну дошку радянському маршалу

У ніч на 3 червня невідомі збили з фасаду школи №27 у Харкові раніше відновлену меморіальну дошку маршалу СРСР Георгію Жукову.
Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці встановлюють особи вандалів.
"На місце події виїздили патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Перевірка триває", - йдеться у повідомленні.
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"У Харкові більше немає дошки на честь ката Жукова. Днями на Слобожанщині були дуже сильні вітри, дошка Жукову, яку нещодавно встановили на фасаді школи №127, не витримала їх і впала", - сказано у повідомленні націоналістичної організації "Світанок"
Як відомо, навесні 2017 року меморіальна дошка зникла з фасаду школи. Через рік її відновили.
Нагадаємо, в ніч на 6 травня невідомі знесли бюст Жукова у Харкові на проспекті Петра Григоренка. Однак того ж дня пам'ятник був відновлений.