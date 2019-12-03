"Не згоден, що Крим – Україна": Зеркаль розповіла, коли Путін готував анексію

Про те, що Крим буде окупований Росією, президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, ця інформація зафіксована в архіві МЗС України, який їй довелося вивчати в процесі підготовки до міжнародних судів із Росією.

"2000 рік. Путін бере кермо влади в Російській Федерації. До Росії їдуть прем'єр-міністр Ющенко (Віктор. – Ред.) з міністром закордонних справ Тарасюком. У них відбувається зустріч. Про цю зустріч я не просто читала якісь розповіді. Ми, коли готувалися до наших справ, піднімали архіви", – поділилася Зеркаль.

Олена Зеркаль

"Так ось, є там лист за підписом Бориса Тарасюка на президента Кучму, в якому він розповідає про результати візиту. І частина цього листа присвячена тому, що Путін у 2000 році сказав, що він як людина глибоко не згоден з тим, що Крим – це частина України. Він вважає, що це історична несправедливість, яку потрібно виправити. Це був 2000 рік", – підкреслила заступниця голови українського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим у найближчому майбутньому. Він додав, що президент РФ Володимир Путін радше віддасть Кремль, ніж півострів.

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