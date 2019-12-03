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3 грудня • оновлено в 20:38
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"Не згоден, що Крим – Україна": Зеркаль розповіла, коли Путін готував анексію

9.7т
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Про те, що Крим буде окупований Росією, президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, ця інформація зафіксована в архіві МЗС України, який їй довелося вивчати в процесі підготовки до міжнародних судів із Росією.

"2000 рік. Путін бере кермо влади в Російській Федерації. До Росії їдуть прем'єр-міністр Ющенко (Віктор. – Ред.) з міністром закордонних справ Тарасюком. У них відбувається зустріч. Про цю зустріч я не просто читала якісь розповіді. Ми, коли готувалися до наших справ, піднімали архіви", – поділилася Зеркаль.

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

"Так ось, є там лист за підписом Бориса Тарасюка на президента Кучму, в якому він розповідає про результати візиту. І частина цього листа присвячена тому, що Путін у 2000 році сказав, що він як людина глибоко не згоден з тим, що Крим – це частина України. Він вважає, що це історична несправедливість, яку потрібно виправити. Це був 2000 рік", – підкреслила заступниця голови українського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим у найближчому майбутньому. Він додав, що президент РФ Володимир Путін радше віддасть Кремль, ніж півострів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Віктор Ющенко Борис Тарасюк Олена Зеркаль
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, как всегда новая сказка о старом! А документы ,чего ж не обнародовали? Ведь такой козырь в пропаганде против России пропадает!
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Всем известно, что в 1954 году Крым незаконно был передан в АДМИНИСТРАТИВНОЕ управление УССР, а Севастополь вообще НИКОГДА не передавался и оставался в федеральной собственности. При ликвидации Советского Союза по закону Автономная Республика Крым должна была на собственном референдуме определить, оставаться ли в составе СССР, выходить вместе с УССР или образовать независимое государство. Так как это не было сделано, то претензии УССР на Крым ничтожны. Так что Зазеркальщикам лучше следить за своей хатынкой, пока ее кыборги по бревнышку не растащили.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Путин красавец, всегда слово держит. А теперь сравните Путина с Петром-бухозавром Остаточным!
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Хаврило Шароваро-вышиваночник, портки свои попридержи, а то вместе с ними не то что слово, а вафля чья-то из тебя, петуха, выпадет :)))
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