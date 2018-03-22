"Не пробачу": Захарченко пригрозив Україні створенням "ХНР"

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки" та інших сепаратистських формувань, які отримають незалежність, як країни-члени СРСР після його розвалу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свої плани він озвучив під час зустрічі зі студентами "ДНР". Відеозапис його виступу опублікував "Політнавігатор".

"Потрібно проводити роботу, пояснювати, що немає нічого поганого в створенні тієї ж "Харківської народної республіки". Чому не можна піти по шляху, який склався після розвалу СРСР, коли зробили безліч різних незалежних держав? Моделей насправді більш ніж достатньо", - зазначив ватажок терористів.

Крім того, він додав, що розглядати варіант возз'єднання з Україною немає сенсу і в кращому випадку мова може йти тільки про добросусідські відносини.

"У мене дуже часто запитують, могли б ви знову жити з Україною? Як я можу переплисти ту ріку крові, яка тепер між нами, як я можу забути десятки друзів, а вже, напевно, сотні, яких я ніколи не побачу? Я заходжу на цвинтар - кожен другий мій друг лежить. Як їм пробачити вагітну дівчину, вбиту в Оленівці, дівчат, яких порізали за те, що вони дружини сепаратистів? Таке не прощається", - театрально обурився Захарченко, коментуючи власні фейки в стилі російської пропаганди.

Також ватажок "ДНР" уточнив, що вони нібито воюють не з усім українським народом, а тільки з його частиною і структурами, які діють проти інтересів Росії.

"Ми воюємо не з українським народом, а з певною частиною населення, яка заразилася вірусом нацизму і фашизму. Так само ми воюємо з комерційними структурами і людьми, які завдяки конфлікту на Україні хочуть послабити Російську Федерацію", - запевнив терорист.

Для більшої переконливості він озвучив вигадку про те, що в рядах "ДНР" нібито воюють люди з пропискою Херсонської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Закарпатської, Вінницької і навіть Київської областей.

Наприкінці своєї промови Захарченко висловив упевненість в тому, що рано чи пізно настане день, коли терористи "ДНР" відзначатимуть свій аналог 9 Травня, згадуючи власний "безсмертний полк".

"Я хочу, щоб ми пам'ятали не лише тих, хто воював і гинув у 41-45-му роках, але також і тих, хто загинув в 14-му, 15-му а деякі навіть і в 13-му році, коли почали вбивати на Майдані. Ми теж повинні їх пам'ятати, і життя прожити "за себе і за того хлопця", який не дожив до перемоги. І я, як людина, що носить форму, і просто як людина, впевнений, що ми коли-небудь будемо відзначати своє "9 Травня", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", Захарченко прирівняв себе до світових лідерів і відправив главі РФ Володимиру Путіну привітання з нагоди перемоги на виборах.