"Не несе яйця!" Луценко розкритикував роботу НАБУ і Ситника

Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в неефективній роботі.

В інтерв'ю theБабель він заявив, що через це Спеціалізована антикорупційна прокуратура на чолі з Назаром Холодницьким також не може показувати високі результати.

"Я не кажу, що НАБУ потрібно ліквідувати. Я один зі співавторів закону про НАБУ. Просто потрібно розмежувати керівників та інституції. [Керівник НАБУ] пан Ситник явно неефективний. Не дати за три роки жодного вироку — це треба постаратися", - заявив Луценко.

"Все залежить від детектива. У прокуратури немає оперативних співробітників. Прокурор лише фіксує процес і супроводжує його. [Голова САП Назар] Холодницький не може самостійно, без НАБУ дати результат. Якщо за півтора року секретні агенти не спрацювали жодного разу за категорією "А", які питання до Холодницького? Якщо НАБУ не несе яйця, у САП яєчні не буде", - сказав генпрокурор.

Юрій Луценко скріншот з "Право на владу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Луценко зізнався в тому, що був шанувальником творчості кандидата в президенти Володимира Зеленського, але несподівано змінив ставлення до шоумену і провів з ним жорстку розмову.

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