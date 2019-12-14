Не хотів робити уроки: в Миколаєві дитина скоїла моторошне самогубство

У Миколаєві 11-річний хлопчик викинувся з вікна 9-го поверху через небажання робити домашнє завдання.

За словами батьків загиблого, в зв'язку з уроками в родині був конфлікт. Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N" з посиланням на своє джерело в поліції.

Трагедія сталася в п'ятницю, 13 грудня. У поліцію надійшло повідомлення про те, що дитина впала з дев'ятого поверху, отримавши при цьому важкі травми.

"Швидка" забрала хлопчика в стані коми в обласну дитячу лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, через годину він помер в реанімації.

Правоохоронці почали проводити перевірку всіх обставин трагедії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 КК України ( "Доведення до самогубства особи, яка перебуває в матеріальній залежності").

У Миколаєві дитина скоїла моторошне самогубство Судово-юридична газета

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок вранці, 9 грудня, в Дніпровському районі Києва хлопець залишив записку і вистрибнув з вікна висотки.

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