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/Розслідування

Навіщо Кремлю розграбований Донбас: розкритий план "автономії Л/ДНР"

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Москва розглядає декілька варіантів розвитку подальшої ситуації в контексті "автономії Донецької і Луганської областей".

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook пояснив, навіщо Кремлю потрібен розграбований і зруйнований самими ж росіянами Донбас.

За його словами, в короткостроковій перспективі переслідуються такі цілі:

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Навіщо Кремлю розграбований Донбас: розкритий план "автономії Л/ДНР"

ДНР24

  • "повернення" ОРДЛО під умовний контроль України на правах автономії з широкими правами, яка де-факто як політично, так і економічно, залишається під контролем Кремля і його спецслужб. Це повинно дати сигнал Заходу, насамперед ЄС, про перегляд і скасування антиросійських санкцій і відновлення економічної співпраці, а також винесення питання анексованого Криму за дужки;

  • повне перекладання фінансування "автономії" та відновлення її зруйнованої інфраструктури на офіційний Київ і бюджет України. Водночас цими фінансовими ресурсами будуть повністю розпоряджатися ставленики Москви;

  • запуск "метастаз автономії" щодо деяких інших регіонів України, де зараз ведеться активна підготовча робота з роздування існуючих у вузьких колах ідей сепаратизму, і поступове розширення російського впливу на інші українські території в напрямку зі сходу на захід (пріоритети ті самі, що й у 2014 році: південь і схід);

  • остаточне блокування інтеграційного курсу на НАТО і ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" жителі окупованих територій звернулися до президента України Володимира Зеленського про надання автономії Донбасу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
и это 10000000% на Х,,,Й в состав ПИД,,,раши!!!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Каждый день раскрывают планы один смешнее другого))))))
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