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16 вересня • оновлено в 07:10
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"Наших валять, відповідати нічим..." Озвучено сценарій "зливу" війни на Донбасі

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Щоб поставити лінію фронту на Донбасі під загрозу, достатньо припинити постачання боєприпасів до Збройних сил України.

Про такий імовірний сценарій "зливу" війни в ефірі ObozTV розповів учасник бойових дій на Донбасі, боєць ЗСУ, відомий блогер і письменник Мартін Брест.

За словами Мартіна Бреста, наказ "дотримуватися режиму тиші" за весь час ведення АТО і ООС на Донбасі віддавався як мінімум 142 рази. І він ніколи не був наказом "не стріляти у відповідь".

"Є статут Збройних сил України. Який говорить, що коли в тебе стріляють – ти повинен стріляти у відповідь. Не просто "можеш", а "повинен". Тому що потрібно зберегти особовий склад, зброю, техніку, спорядження", – нагадав блогер.

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На його думку, здати національні інтереси України можна і простішим способом, не віддаючи злочинних наказів.

"Як зробити так, щоб ВСУ не стріляли? Розповідаю алгоритм "зливу" війни по пунктах. Не потрібно віддавати наказів "не стріляти". Тому що в армії до чорта патріотів, які скажуть: "Ви що, з глузду з'їхали, а що ми до цього 5 років робили? ...Все дуже просто. Потрібно обрізати боєкомплект", – попередив Мартін.

В такому випадку, уточнив він, бійцям просто нічим буде вести вогонь.

"Не віддаючи при цьому злочинних наказів, ти просто кажеш: немає, не виділили. Ну йдіть, звертайтеся до міністра оборони, до начальника Генерального штабу. Нехай сам везе на фурі нам боєкомплект для "дашки" (кулемет ДШК. – Ред.), для "покемонів" (кулемет ПКМ. – Ред.), для мінометів... Немає БК", – навів він приклад.

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Мартін додав, що це поганий сценарій можливого розвитку подій, але про нього необхідно пам'ятати.

"А потім стандартна історична схема: наших валять, відповідати нічим... Я звичайно перебільшую зараз, я прогнозую найгірший варіант. Але, тим не менш, ми всі його тримаємо в голові. Відповідати нічим і звучить наказ – ідеальний з точки зору взаємодії з суспільством – "для збереження життя особового складу відвести людей на 30 км". Ну і все. Посипався фронт", – пояснив учасник АТО.

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За його інформацією, зараз на фронті в окремих частинах є проблеми з деякими видами озброєння.

"Але я не готовий зараз сказати про масовий саботаж. Коли почнеться масовий саботаж, то скажуть: "Немає 120-мм або 80-мм мін на всьому фронті". Ось тоді вже можна буде панікувати. Поки ми можемо списувати на те, що не довезли, не забрали, погано відпрацювали, недосконала логістика...", – резюмував Брест.

ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

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Теми
Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Мартін Брест
Місце
Україна
Теги
ООС боєць АТО Збройні сили України Ветерани війни на Донбасі
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