"Наших валять, відповідати нічим..." Озвучено сценарій "зливу" війни на Донбасі

Щоб поставити лінію фронту на Донбасі під загрозу, достатньо припинити постачання боєприпасів до Збройних сил України.

Про такий імовірний сценарій "зливу" війни в ефірі ObozTV розповів учасник бойових дій на Донбасі, боєць ЗСУ, відомий блогер і письменник Мартін Брест.

За словами Мартіна Бреста, наказ "дотримуватися режиму тиші" за весь час ведення АТО і ООС на Донбасі віддавався як мінімум 142 рази. І він ніколи не був наказом "не стріляти у відповідь".

"Є статут Збройних сил України. Який говорить, що коли в тебе стріляють – ти повинен стріляти у відповідь. Не просто "можеш", а "повинен". Тому що потрібно зберегти особовий склад, зброю, техніку, спорядження", – нагадав блогер.

На його думку, здати національні інтереси України можна і простішим способом, не віддаючи злочинних наказів.

"Як зробити так, щоб ВСУ не стріляли? Розповідаю алгоритм "зливу" війни по пунктах. Не потрібно віддавати наказів "не стріляти". Тому що в армії до чорта патріотів, які скажуть: "Ви що, з глузду з'їхали, а що ми до цього 5 років робили? ...Все дуже просто. Потрібно обрізати боєкомплект", – попередив Мартін.

В такому випадку, уточнив він, бійцям просто нічим буде вести вогонь.

"Не віддаючи при цьому злочинних наказів, ти просто кажеш: немає, не виділили. Ну йдіть, звертайтеся до міністра оборони, до начальника Генерального штабу. Нехай сам везе на фурі нам боєкомплект для "дашки" (кулемет ДШК. – Ред.), для "покемонів" (кулемет ПКМ. – Ред.), для мінометів... Немає БК", – навів він приклад.

Мартін додав, що це поганий сценарій можливого розвитку подій, але про нього необхідно пам'ятати.

"А потім стандартна історична схема: наших валять, відповідати нічим... Я звичайно перебільшую зараз, я прогнозую найгірший варіант. Але, тим не менш, ми всі його тримаємо в голові. Відповідати нічим і звучить наказ – ідеальний з точки зору взаємодії з суспільством – "для збереження життя особового складу відвести людей на 30 км". Ну і все. Посипався фронт", – пояснив учасник АТО.

За його інформацією, зараз на фронті в окремих частинах є проблеми з деякими видами озброєння.

"Але я не готовий зараз сказати про масовий саботаж. Коли почнеться масовий саботаж, то скажуть: "Немає 120-мм або 80-мм мін на всьому фронті". Ось тоді вже можна буде панікувати. Поки ми можемо списувати на те, що не довезли, не забрали, погано відпрацювали, недосконала логістика...", – резюмував Брест.

ООС на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL:

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