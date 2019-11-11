"Від удару знепритомнів": жорстоко побитий у Харкові священник дав перше інтерв'ю

7 листопада у Харкові було скоєно напад на ігумена УПЦ Київського патріархату, секретаря Харківської єпархії Данила Лисовина.

На священника напав невідомий і жорстоко побив його. Кілька годин ігумен перебував без свідомості. Наразі він проходить стаціонарне лікування.

У бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL священнослужитель поділився своїми версіями про мотиви злочинця, а також розповів, що має намір робити, аби захистити своє здоров'я і життя.

– Ви знаєте, хто і навіщо на вас напав?

– Я не бачив їх в обличчя. Все відбулося миттєво. Від удару я втратив свідомість. Але я підозрюю, що це щось по лінії церкви. Я встиг почути фразу: "Ти довго ще будеш?!"

– Чим таким ви займалися, за що вам можуть мститися?

– Не знаю. Я секретар Харківської єпархії УПЦ КП. У своєму домі я організував парафію – Успенську.

Данило Лисовин під час богослужіння facebook.com/Zelenskyi

– Тобто у вас немає храму? Ви проводите богослужіння вдома?

– Так, це домова церква.

– Наскільки важкі ушкодження ви отримали?

– Я зараз перебуваю в лікарні. Відразу після нападу у мене були позиви до блювоти. Всі обстеження вже зроблені, я пройшов томограф. Він показав, що серйозних ушкоджень немає. Черепно-мозкова травма.

Слава Богу, відбувся легким переляком. Тепер на мене чекає амбулаторне лікування.

– Ви подали заяву в поліцію?

– Так, подав. Сьогодні у мене була поліція. Але мені відразу сказали: "А кого шукати, якщо ви їх не знаєте?"

Данило Лисовин після нападу facebook.com/Zelenskyi

– Поліція фактично попереджає вас про те, що, швидше за все, вони не знайдуть нападників?

– Ну, як вам сказати... Не я перший потерпілий, коли винних не знаходять. І я не здивуюся, якщо нікого не знайдуть.

– Але якщо людину, яка на вас напала, не затримають, вона ж може вчинити новий напад? Суто теоретично.

– Теоретично – так.

– Ви особисто будете вдаватися до якихось заходів, якщо поліція не зможе вам допомогти?

– Я не знаю. Владика Ілля (єпископ Харківської єпархії УПЦ КП Ілля Зеленський, - Ред.) приїде, будемо думати, що робити далі.

– І ще одне запитання щодо Київського патріархату. Ця структура саморозпустилася на Помісному соборі 15 грудня 2018 року і увійшла до складу Православної церкви України. Чому ви залишаєтеся в організації, яка продовжує називати себе УПЦ КП?

– Я був в УПЦ КП.

– Але її вже немає.

– Вибачте, я не буду висловлювати своїх міркувань з цього приводу.

– Спасибі, отче. Бажаємо вам одужання.

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