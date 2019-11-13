"Найганебніша маніпуляція": Тука заявив про намір влади "заморозити" Донбас

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив про те, що наразі в країні відбувається "одна з найганебніших маніпуляцій громадською думкою".

Як переконаний волонтер, це пов'язано з ухваленим керівництвом України рішенням про заморожування конфлікту на Донбасі. Про це він розповів OBOZREVATEL.

На підтвердження своїх слів волонтер навів кілька фактів. Він нагадав про нещодавню заяву лідера депутатської фракції "Голос" Сергія Рахманіна про те, що ця політична сила підтримує ідею замороженого конфлікту.

"Наступного дня "Дзеркало тижня" публікує матеріал – начебто соціологічних досліджень компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" із Харкова, яка нібито провела соціологічне дослідження жителів окупованої частини Донбасу", – нагадав Тука. При цьому він звернув увагу на цю маловідому компанію.

Зацікавившись, "яким чином і хто зміг провести соціологічні опитування на окупованій території", ексзаступник міністра почав шукати інформацію про компанію у мережі. "Перша спроба виявилася невдалою. Використовуючи пошукову систему Google, я потрапив на дуже знайомі три цифри – "404". Сайту не існує", – розповів він.

Тука додав: сторінка цієї організації у Facebook "була створена за день до оприлюднення цієї сенсаційної інформації у "Дзеркалі тижня", і перший пост був присвячений тому, що злі хакери зламали сторінку поважної соціологічної організації. Буває", – зауважив він.

Поцікавившись "бекграундом" "Нью Імідж Маркетинг Груп", Тука виявив масу скандалів, пов'язаних із нею, а також численні негативні відгуки і звинувачення у недостовірних даних.

Волонтер звернув увагу на ще одну організацію – "Інститут майбутнього", згадану у статті "Дзеркала тижня". "Серед її засновників значиться нинішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Дружина одного з керівників є народним депутатом від "Слуги народу" і одним зі спікерів цієї фракції", – розповів Тука. І зауважив, що під час останніх президентських виборів "Інститут майбутнього" активно підтримував Володимира Зеленського.

За його спостереженнями, "Інститут майбутнього" сьогодні використовується командою Володимира Зеленського як своєрідне джерело формування громадської думки. Ця організація фактично перетворилася на рупор "Слуги народу".

Як переконаний волонтер, створюється інформаційний супровід тези про заморожування конфлікту

"Дивний збіг обставин. Спочатку – заява Сергія Рахманіна, потім публікація у "Дзеркалі тижня" таких соцдосліджень, які у переважної більшості українців повинні викликати, щонайменше, відразу до жителів окупованої частини Донбасу", – зауважив Тука.

Як переконаний волонтер, "створюється інформаційний супровід тези про заморожування конфлікту". У цьому контексті він нагадав про візит президента Зеленського до Золотого, де вперше пролунала теза про те, що "існують процеси, які варто заморозити".

"Зараз я можу стверджувати, що існує певна домовленість між "Слугою народу" і фракцією "Голос" у парламенті, і ухвалено політичне рішення, яким чином буде врегульовано цей конфлікт. Це одна з найганебніших маніпуляцій громадською думкою", – заявив Тука.

Як писав OBOZREVATEL, раніше публіцист Віталій Портников заявив, що заморожування конфлікту на Донбасі можливе тільки на умовах президента Росії Володимира Путіна, однак це не в його інтересах. "Заморожений конфлікт, по суті, призводить до того, що Росія втрачає важливий фактор свого впливу на українську політичну ситуацію... Цей вплив перетворює території, окуповані Росією, з рани на проблему", – сказав він.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!