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НАБУ і САП раптово звернулися до Ради через ідею Зеленського

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримали запропоновані президентом Володимиром Зеленським зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" і закликали парламентарів проголосувати за нього та якнайшвидше ухвалити відповідний законопроєкт.

Вони додали, що згідно зі змінами за ВАКС закріплюється розгляд виключно справ, розслідуваних детективами Національного бюро та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

"Якщо цього не трапиться, зусилля зі створення Антикорупційного суду як інституції, покликаної поставити крапку у справах високопосадовців та призначити їм справедливе покарання за вчинені злочини, виявляться марними. Натомість шанси уникнути справедливого покарання у корупціонерів зростуть", – наголосило бюро.

Суд

Суд

Європейська правда

"Згідно із чинним законодавством, до ВАКС мають бути передані всі справи щодо корупції, від найнижчого до топового рівня службовців та посадовців. Це – понад 3 500 кримінальних проваджень. Їхня кількість зростатиме", – повідомило бюро.

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За інформацією бюро, на розгляд справ від НАБУ і САП припадає лише 5% загального обсягу роботи, а це – саме ті "резонансні провадження, вироків з яких очікує суспільство".

НАБУ вважає, що через велику кількість справ виникне ситуація коли судді будуть надміру навантажені та не зможуть швидко ухвалювати рішення, втім, законодавчі зміни дозволять усунути цю проблему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд в Україні почне працювати з 5 вересня 2019 року. Після цього ВРУ ухвалила в цілому законопроект №7441 про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів із поправкою щодо передачі до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) всіх підслідних йому справ від дня початку його роботи.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Володимир Зеленський Артем Ситник Назар Холодницький
Місце
Україна
Теги
НАБУ Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Накладюк Ярослав
Накладюк Ярослав
Чтобы начались посадки топ-коррупционеров, вы сначала поменяйте руководство антикор.бюро, которые были замешены в схем в обронпроме. а то они с коррупцией не борются, а зарабатывают на откатах
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