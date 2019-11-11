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11 листопада • оновлено в 14:00
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/ Розслідування

Усіх екстрено евакуювали: з поїздом "Харків — Київ" трапилася НП

1.1т Читати матеріал російською

На Полтавщині 11 листопада екстрено зупинили поїзд №719 сполученням "Харків — Київ", який уже перебував у дорозі — нібито через "загрозу вибуху".

Приблизно об 11-ій годині невідома особа сповістила поліцію про його замінування. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Для проведення оперативних дій поїзд було зупинено об 11:12 на станції Миргород. Пасажирів висаджено", — йдеться на офіційному сайті УЗ.

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Невідомий "замінував" поїзд "Харків — Київ"

Невідомий "замінував" поїзд "Харків — Київ"

"Радіо Свобода"

Зазначається, що на місці нині працюють представники Національної поліції, ДСНС, СБУ, а також воєнізованої охорони Укрзалізниці.

Деталі спецоперації поки невідомі. Водночас в УЗ просять із розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 7 листопада поїзд "Інтерсіті" "Львів — Київ" зупинився неподалік від станції "Коростень" у Житомирській області через повідомлення про мінування.

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Місце
Україна Полтава
Теги
мінування потяг евакуація Національна поліція України Служба безпеки України ГосЧС Укрзалізниця
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пассажиров высажено. Русский язык плохо учено. Моя твоя не понимай
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