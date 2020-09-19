На півдні Криму почалися серйозні проблеми з водою, її подачу обмежать

З 23 вересня окупаційна адміністрація Алушти вводить режим обмеженого споживання води в самій Алушті, а також в Партеніті і Малому Маяку.
"Російська газета" розповсюдила інформацію з посиланням на главу "адміністрації" Алушти Галини Огневої про те, що в нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижено тиск.
"Вода буде, але з низьким тиском. Це тимчасовий захід, який допоможе заощадити цінний ресурс і не допустити ситуації повної відсутності води", – сказала вона.
За словами Огневої, зараз в Ізобільницькому водосховищі, що живить Алушту і її селища, залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня. Рівень води опустився на 20 метрів.
"Зниження тиску – це економія як мінімум 10 тисяч кубометрів на добу, а це гарантія того, що навіть без опадів вода буде в кранах будинків і квартир до квітня наступного року", – пояснила "чиновниця".
Вона закликала алуштинців не набирати на ніч ванни і інші великі ємності – так як вода вранці, вдень і ввечері буде.
"У будь-який час доби економте важливий для всіх нас природний ресурс", – додала Огнева.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше росЗМІ запустили фейк про те, що представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл нібито сказала, що за забезпечення жителів окупованого Криму питною водою мають відповідати як Україна, так і Росія.
Однак у МЗС України спростували це інформаційне вкидання. Виявилося, що російські пропагандисти спотворили позицію ООН.
Насправді було сказано, що РФ як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом.
Тим часом "експрокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що в ООН її скарги нібито офіційно сприйняли як позицію "представниці кримчан у російському парламенті".
Пізніше вона направила свої скарги Верховній комісарці з прав людини ООН Мішель Бачелет. У них колаборантка звинуватила Україну в нібито незаконному перекритті Північно-Кримського каналу і шантажі Росії.
Зі свого боку ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов погрожував кримінальними справами і міжнародним трибуналом "організаторам водної блокади" півострова.