На півдні Криму почалися серйозні проблеми з водою, її подачу обмежать

З 23 вересня окупаційна адміністрація Алушти вводить режим обмеженого споживання води в самій Алушті, а також в Партеніті і Малому Маяку.

"Російська газета" розповсюдила інформацію з посиланням на главу "адміністрації" Алушти Галини Огневої про те, що в нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижено тиск.

"Вода буде, але з низьким тиском. Це тимчасовий захід, який допоможе заощадити цінний ресурс і не допустити ситуації повної відсутності води", – сказала вона.

За словами Огневої, зараз в Ізобільницькому водосховищі, що живить Алушту і її селища, залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня. Рівень води опустився на 20 метрів.

"Зниження тиску – це економія як мінімум 10 тисяч кубометрів на добу, а це гарантія того, що навіть без опадів вода буде в кранах будинків і квартир до квітня наступного року", – пояснила "чиновниця".

Вона закликала алуштинців не набирати на ніч ванни і інші великі ємності – так як вода вранці, вдень і ввечері буде.

"У будь-який час доби економте важливий для всіх нас природний ресурс", – додала Огнева.

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