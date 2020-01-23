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24 січня • оновлено в 00:26
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На Миколаївщині батьки тиждень морили голодом 2-річну дівчинку: відео порятунку дитини

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На Миколаївщині поліція і соціальні працівники виламали двері в квартирі неблагонадійної сім'ї, щоб врятувати 2-річну дівчинку.

Горе-батьки, бабуся і їх товариш закрилися з дитиною майже на два тижні і пиячили. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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На Миколаївщині батьки морили голодом 2-річну дівчинку

На Миколаївщині батьки морили голодом 2-річну дівчинку

Скріншот з відео

Голодна дитина сиділа в повній антисанітарії, сигаретному смороді і цвілі. На сполох забили сусіди і дитячий садок, куди водили дівчинку.

Її забрали в місцеву лікарню. Життю дитини нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі рятували 5-річну дитину, яка через халатність п'яною матері опинилася далеко від дому з малознайомим чоловіком. Голодного і змерзлого хлопчика виявили в автобусі.

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Автор
Карина Бондаренко
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