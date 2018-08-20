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На мерію Харкова напали: поранений охоронець і загинув поліцейський. всі подробиці

4.5тЧитати новину російською

У ніч на 20 серпня невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця. Пізніше смертельну кулю отримав один із прибулих на місце патрульних поліцейських.

"Озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і поранив одного з правоохоронців. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні", - йдеться в повідомленні поліції міста.

Інформація про те, що біля міськради чутніо постріли, надійшла близько 00:37. За вказаною адресою відправився наряд патрульної служби.

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Правоохоронці побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти у патрульних. Одна із куль поранила поліцейського.

"Не дивлячись на зусилля медиків, поліцейський помер. Інший поранений знаходиться у стабільному важкому стані", - йдеться в заяві.

При цьому видання "Харьков.Live" повідомляє, що нападника в результаті також застрелили.

Пізніше показали відео початку перестрілки біля мерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня поточного року на будівлю мерії Харкова напали члени "Національного корпусу". Вони громили все, що їм траплялося. У коридорі також позривали фотографії попередніх мерів міста.

Місце
УкраїнаХарків
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Разгул демократии в стране победившего Майдауна.
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Пигин Макс
Пигин Макс
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