На Львівщині шкільний автобус потрапив у страшну ДТП: постраждали діти. Фото

У вівторок, 10 грудня, у селі Коростів Сколівського району Львівської області шкільний автобус "ТАТА" зіткнувся з легковим автомобілем "Пежо 308", в результаті чого постраждали 5 осіб, 3 із них – діти.

Про це повідомляє пресслужба регіональної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що за кермом автобуса перебував 46-річний чоловік. Що стало причиною аварії, поки не встановлено.

На Львівщині потрапив у ДТП автобус із дітьми Пресслужба Нацполіції

На Львівщині потрапив у аварію автобус із дітьми Пресслужба Нацполіції

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, жителі міста Сколе у віці 11-17 років, а також водій і пасажирка "Пежо", 24-річна киянка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін чи без нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Старе Бориспільського району Київської області 9 грудня трапилася страшна ДТП. Водій авто наїхав на двох дітей, які переходили дорогу.

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