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13 грудня • оновлено в 14:34
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/ Розслідування

"На користь ворога": в МВС розповіли, кому вигідне вбивство Шеремета

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У слідства та поліції є "коло певних осіб", які можуть підозрюватися в тому, що вони виступали замовниками вбивства Павла Шеремета.

Про це заявив в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Однак, за його словами, зараз можна говорити виключно про ту інформацію, яку слідство готове надати і надало на брифінгу 12 грудня.

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Варченко сказав, що зараз не хоче "фантазувати" і обговорювати можливість причетності Росії до замовлення вбивства Шеремета, однак додав:

"Подібні речі йдуть на користь держави-агресора. Будь-який тероризм в Україні, будь-які незаконні дії в Україні, які резонують в українському суспільстві, їх завжди використовує ворог... Знаєте, ознака вищого класу якості роботи спецслужб іноземної держави – зробити так, щоб люди, які шкодять своїй державі на користь агресора, цього навіть не усвідомлювали".

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Коментуючи затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета, Варченко згадав про терористів-народовольців, які організували вбивство російського царя Олександра II.

При цьому він уточнив, що його слова не потрібно "накладати на сьогоднішніх фігурантів".

"У нас було більш ніж достатньо історичних прикладів, чому молоді люди вдаються до терористичних дій. Молоді і красиві. І теж потім люди плескають руками і кажуть: Як так? Таке неможливо! Такі гарні дівчата, як Софія Перовська чи Віра Фігнер (члени організації "Народна воля". – Ред.) не повинні здійснювати терористичні акти", – зазначив радник глави МВС.

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censor.net.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Вбивство Павла Шеремета Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Юлія Кузьменко Андрій Антоненко (Riffmaster) Іван Варченко Павло Шеремет Яна Дугарь
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А Гондурасу это выгодно или нет?
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Значит врагу это выгодно, а хватаете своих, это, чтобы враги боялись. Для чего растрындили с помощью этого клоуна булавоносца о виновности людей, виновность которых не доказана. Или это создание - есть высшый следователь и судья? Этой команде очень хочется обгадить майдан, АТО и волонтерство из-за того, что прятались от призыва и участия на майдане. Патологические трусы м предатели всегда обвиняют других.
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