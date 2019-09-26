На Донбасі знищили зрадника України: фото терориста

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Дмитра Буча.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото зрадника України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"29.05.19 Буч "Буч" Дмитро з 3 ОМСБр сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

На Донбасі знищили зрадника України Telegram-канал Анатолія Штефана

Telegram-канал Анатолія Штефана

Telegram-канал Анатолія Штефана

Відзначається, що Буч воював у рядах "ДНР" починаючи з 2014 року. Обставини, при яких був ліквідований терорист із Дзержинська, поки невідомі.

На Донбасі знищили зрадника України Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста з розвідки "ДНР" Олексія (Хорта) Романченка.

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