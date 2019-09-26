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27 вересня • оновлено в 19:04
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На Донбасі знищили зрадника України: фото терориста

27.3т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Дмитра Буча.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото зрадника України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"29.05.19 Буч "Буч" Дмитро з 3 ОМСБр сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Новини
"Бригада 200": на Донбасі вбили терориста "ДНР". Фото зрадника
На Донбасі знищили зрадника України

На Донбасі знищили зрадника України

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі знищили зрадника України: фото терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі знищили зрадника України: фото терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана

Відзначається, що Буч воював у рядах "ДНР" починаючи з 2014 року. Обставини, при яких був ліквідований терорист із Дзержинська, поки невідомі.

На Донбасі знищили зрадника України

На Донбасі знищили зрадника України

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста з розвідки "ДНР" Олексія (Хорта) Романченка.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Теги
ДНР терористи "ДНР" Новини ДНР Донбас Новини Донбасу ООС Збройні сили України
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Епт! Какая свежая информация. В мае (!!!) месяце! А чего не написал, кого ликвидировали в 2014? Надо же 4(!!!) в интернете сидел и искал и вот она удача!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы по-прежнему убивают украинцев, но виновата Россия.
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Georg Georgi
Georg Georgi
Бухгалтер Борис, Suka zapomni kto voiyet protiv gosudarstva i ukrainskogo naroda vse ubludki i teroristi, vash Putler unichtojil polovinu Chechniu, deteik jenshin, starikov, oni toje bili Rossianami,,
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Бухгалтер Борис, ЛИФЧИК, не переживай..под Крымском дохнут твои соотечественники,там регулярно запрашивают режим тишины забрать очередное акающее тело и зарыть за поребриком.
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Barsukov Michael
Barsukov Michael
Какое прекрасное личико!
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Barsukov Michael
Barsukov Michael
Любченко Светлана, розумним людям не потрібно пояснювати
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Barsukov Michael
Barsukov Michael
hunt andres, can you explain, please?
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