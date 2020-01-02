На Донбасі загинув ще один захисник України: названо ім'я

На Донбасі трагічно загинув військовослужбовець 72-ї бригади Сергій Кравченко.

Сумну новину на своїй сторінці в Facebook повідомив його побратим Михайло Мельник. За його словами, у військового був позивний "Шаман".

Похорон відбудеться у м. Кропивницький за адресою вул. Андріївська, 55. "Прощання біля будинку, об 11:00", – написав Мельник.

Війна на Донбасі ТСН

Українці в коментарях висловили свої співчуття рідним загиблого героя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв ("Гудвін"). Трапилося це в районі Золотого на Луганщині.

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