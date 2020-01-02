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2 січня • оновлено в 21:04
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На Донбасі загинув ще один захисник України: названо ім'я

1.3т
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На Донбасі трагічно загинув військовослужбовець 72-ї бригади Сергій Кравченко.

Сумну новину на своїй сторінці в Facebook повідомив його побратим Михайло Мельник. За його словами, у військового був позивний "Шаман".

Похорон відбудеться у м. Кропивницький за адресою вул. Андріївська, 55. "Прощання біля будинку, об 11:00", – написав Мельник.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

Українці в коментарях висловили свої співчуття рідним загиблого героя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв ("Гудвін"). Трапилося це в районі Золотого на Луганщині.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Не защитник Украины, а ахрессор на Донбассе, две большие разницы
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Трагически погиб, но при это ни слова о "подлом выстреле оккупанта". Значит сам самоликвидировался? Как вчерашний?
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Скирда Женя
Скирда Женя
Светлая память, Герою Украины!!! Смерть русско-фашистским оккупантам!!!!
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Скирда Женя, а в чем герой?то что от пьянки сдох?
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