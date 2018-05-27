На Донбасі розгромили пункт терористів: багато жертв

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 26 травня українські військові знищили командно-спостережний пункт російсько-терористичних військ.

У результаті адекватної відповіді сил ЗСУ на обстріли українських позицій було вбито чотири ворога, ще п'ятьох вдалося поранити. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби, 26 травня, активні бойові дії тривали на луганському, донецькому та маріупольському напрямках.

Російсько-окупаційні війська 28 раз порушили режим припинення вогню з різних видів зброї, з них два рази відкривали вогонь з важкого озброєння. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Окупанти вдалися до провокаційних дій у районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл наших позицій з мінометів в районі населеного пункту Кримське піддавали небезпеки мирне населення.

У результаті адекватної відповіді Об'єднаних сил, за даними розвідки, знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілкової бригади противника. Ворог зазнав втрат - 4 загиблих і 5 поранених", - сказано в повідомленні.

Активні бойові дії протягом доби тривали також у районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам'янка, Широкино.

Під час бойових дій минулу добу загинув один і отримали поранення чотири українських військовослужбовців.

Днями два військовослужбовців однієї з механізованих бригад, яка виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку указаних військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як артилерія ООС розбила позиції росіян на Донбасі.