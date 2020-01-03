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3 січня • оновлено в 19:53
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На Донбасі ліквідували молодого зрадника України: фото терориста

5.3т
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На Донбасі 3 січня поховали жителя Донецька Кирила Суганя, який воював на боці "Л/ДНР".

Зраднику України було 27 років. Його фотографії опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Подробиці загибелі терориста невідомі.

"01.01.20 Сугань Кирило сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав офіцер.

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Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв ("Гудвін"). Сталося це в районі Золотого на Луганщині.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Букет Красивый
Букет Красивый
Слава Новороссии!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, почему разговаривать на рууском языке на Украине можно, а петь по-русски нельзя? вы ипануты, или где?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За неделю на Донбассе подохло 18-200 и 22-300 ВСУшников потери группировки Север за неделю 7-200 11-300 все Небоевые.
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