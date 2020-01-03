На Донбасі ліквідували молодого зрадника України: фото терориста

На Донбасі 3 січня поховали жителя Донецька Кирила Суганя, який воював на боці "Л/ДНР".

Зраднику України було 27 років. Його фотографії опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Подробиці загибелі терориста невідомі.

"01.01.20 Сугань Кирило сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав офіцер.

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Кирило Сугань

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв ("Гудвін"). Сталося це в районі Золотого на Луганщині.

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