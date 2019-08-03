"На Донбасі братовбивча війна": українського мера змусили публічно вибачитися за скандальну заяву

Мер міста Корсунь-Шевченківський (Черкаська область) Олександр Гайдай на похоронах убитого воїна ЗСУ назвав війну на Донбасі "братовбивчою". Згодом він вибачився за ці слова.

Відповідне відео на сторінці у Facebook опублікувала директор КП "ТРО "На Хвилі Корсуня" Галина Добровольська-Погрібна (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відомо, що інцидент стався 21 липня на прощанні із 33-річним військовим 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила Олександром Бардалимом. Він загинув від кулі снайпера 19 липня.

"Володимир Мономах говорив такі слова: "Зроби добро, миру шукай і женися за ним". Мабуть, треба нам прислухатися, повернутися до тієї історії, мабуть, потрібно прислухатися до цих слів, і, напевно, треба зробити сьогодні владі нашій, нам особисто і народу Росії для того, щоб змусити нашу владу і владу Росії знайти шляхи, знайти цей мир і припинити цю братовбивчу війну", – цитує Гайдайя provce.ck.ua.

Олександр Гайдай Скрін відео

Як пишуть журналісти, договорити чиновнику не дали. Люди з обуренням почали скандувати "Ганьба!"

На наступний день, 22 липня, ветерани АТО намагалися потрапити до мера на прийом. Вони хотіли змусити вибачитися за репліку та почути його позицію щодо війни.

"Це така людина, яка приховувала свої погляди, а вже відверто на похоронах таке заявила. Заявити, що ми вбиваємо своїх братів і сестер – це крайня точка кипіння для нас.

Будемо скликати збори, щоб законно вирішити це питання. Хоча є пропозиції, які не дуже в'яжуться із законом. Ми не пробачимо йому цього. Коли приходили до нього в міськраду, то він нібито був у відпустці", – розповів голова місцевої спілки воїнів АТО Іван Журавльов.

Похорон Олександра Бардалима Цензор.НЕТ

У свою чергу мер заявив, що назвав війну братовбивчою випадково.

"На це провокували їх дії. Нікому було виступити серед присутніх. Я підійшов, ніхто нічого не говорить, поховалися за спинами.

Але, дійсно, так не можна було цього говорити. Хотів сказати, що це війна вбивча, гібридна і не потрібна ні одній, ні іншій стороні. Я вибачився тоді ж перед АТОвцями. Сказав, що ми насправді не є братами і війна дійсно нікому не потрібна. Говорив це голосно. Ті, хто був поруч, це чули", – пояснив він.

За словами мера, конфлікт вирішився ще на похоронах. Військові нібито пробачили йому обмовку.

Однак, під тиском громадськості 3 серпня Гайдай скликав актив міста, щоб публічно вибачитися за свою заяву. Він підкреслив, що не хотів нікого образити й обмовився через емоції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бердичів Житомирської області жорстоко побили колишнього бійця АТО.

Конфлікт стався під час обговорення війни на Донбасі. Дехто блогер Артур Сороченко накинувся на воїна через його слова про те, що на Донбасі захисники України воюють проти окупантів Путіна.

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