На Донбас перекинуто сім танків РФ: військовий експерт назвав причину

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що факт безпосередньої участі Російської Федерації у війні на Донбасі отримав нове документальне підтвердження.

"Це добре, що наші західні партнери мають можливість документально підтверджувати безпосередню участь РФ у військовій кампанії Росії проти України", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи звіт спостережної місії ОБСЄ, в якому зафіксовано рух семи танків у напрямку Дебальцевого.

У цьому контексті експерт розповів, що "техніка, яка переміщається в складі ешелонів, не з'явилася з повітря. Вона прибуває з території Російської Федерації. Триває планова ротація підрозділів збройних сил РФ, виконуючи завдання армійських корпусів".

Володимир Путін

Він також вказав на важливе значення залізничного вузла в Дебальцевому, який, згідно з Мінським домовленостями, "має розташовуватися в зоні відповідальності України, а за фактом є під контролем Російської Федерації і окупаційних військ".

"Через залізничний вузол Дебальцевого відбувається комунікація, переміщення озброєнь, техніки – як на тимчасово окуповану територію України, так і в зворотному напрямку", – підкреслив він.

Водночас, за оцінками Селезньова, факт прибуття нової партії танків на Донбас не можна розглядати як вказівку на наступ, що готується з боку Росії. "Реальний план дій російського командування знає тільки російське командування. Все решта – сфера домислів", – зауважив він.

Нагадаємо, в новому звіті міжнародної спостережної місії ОБСЄ йдеться про те, що нею зафіксовано ешелон із семи танків, який рухався у напрямку Дебальцевого.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ОБСЄ заявили про черговий недопуск представників місії на окуповану територію Донбасу. З початку грудня 2019 року моніторингову місію не пропускали на окуповані території понад 60 разів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.