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13 січня • оновлено в 14:42
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На Донбас перекинуто сім танків РФ: військовий експерт назвав причину

2.3т
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Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що факт безпосередньої участі Російської Федерації у війні на Донбасі отримав нове документальне підтвердження.

"Це добре, що наші західні партнери мають можливість документально підтверджувати безпосередню участь РФ у військовій кампанії Росії проти України", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи звіт спостережної місії ОБСЄ, в якому зафіксовано рух семи танків у напрямку Дебальцевого.

У цьому контексті експерт розповів, що "техніка, яка переміщається в складі ешелонів, не з'явилася з повітря. Вона прибуває з території Російської Федерації. Триває планова ротація підрозділів збройних сил РФ, виконуючи завдання армійських корпусів".

Володимир Путін

Володимир Путін

Він також вказав на важливе значення залізничного вузла в Дебальцевому, який, згідно з Мінським домовленостями, "має розташовуватися в зоні відповідальності України, а за фактом є під контролем Російської Федерації і окупаційних військ".

"Через залізничний вузол Дебальцевого відбувається комунікація, переміщення озброєнь, техніки – як на тимчасово окуповану територію України, так і в зворотному напрямку", – підкреслив він.

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Водночас, за оцінками Селезньова, факт прибуття нової партії танків на Донбас не можна розглядати як вказівку на наступ, що готується з боку Росії. "Реальний план дій російського командування знає тільки російське командування. Все решта – сфера домислів", – зауважив він.

Нагадаємо, в новому звіті міжнародної спостережної місії ОБСЄ йдеться про те, що нею зафіксовано ешелон із семи танків, який рухався у напрямку Дебальцевого.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ОБСЄ заявили про черговий недопуск представників місії на окуповану територію Донбасу. З початку грудня 2019 року моніторингову місію не пропускали на окуповані території понад 60 разів.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини Росії ОБСЄ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
ОБОСРАТЕЛь про потери ВСУшных алкашей за выходные не писал ,а они были урожайные на фронте у ВСУ 2-200 3-300 плюс ещё 2-200 подхли АТОшники.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мелко летаете, петя там "находил" 700 танков)
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фил филька
фил филька
мельчает упоротая пропаганда. раньше тысячами про танки писали. сейчас 7 штук всего. странно что щет европы не может справиться с семью танками)
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