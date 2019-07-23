На Донбас перекинули спецназ на вертольотах: що сталося

МВС перекинуло резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки в місто Покровск (Донецька область) для стабілізації ситуації після виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в Facebook. Відзначається, що на такі заходи правоохоронці пішли "для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому ділянці №50 при підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки".

Нагадаємо, в Покровському 22 липня почалися протести через підрахунок голосів на виборах у Раду. Через це виборча комісія №50 не може працювати.

facebook.com/mvs.gov.ua

За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, що вплинуло на результати виборів). Тривають слідчі дії.

facebook.com/mvs.gov.ua

facebook.com/mvs.gov.ua

Раніше Національна поліція направила вертоліт зі спецназом у Житомирську область – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Официальные результаты ЦИК подтвердили это. По данным обработки 98,05% протоколов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" – 43,14%.

В сети показали предварительный список партий, которые 5 лет будут получать государственное финансирование, так как набрали более 2% поддержки.

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