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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

На Донбас перекинули спецназ на вертольотах: що сталося

7.1т Читати матеріал російською

МВС перекинуло резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки в місто Покровск (Донецька область) для стабілізації ситуації після виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в Facebook. Відзначається, що на такі заходи правоохоронці пішли "для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому ділянці №50 при підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки".

Нагадаємо, в Покровському 22 липня почалися протести через підрахунок голосів на виборах у Раду. Через це виборча комісія №50 не може працювати.

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На Донбас перекинули спецназ на вертольотах: що сталося

facebook.com/mvs.gov.ua

За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, що вплинуло на результати виборів). Тривають слідчі дії.

На Донбас перекинули спецназ на вертольотах: що сталося

facebook.com/mvs.gov.ua

На Донбас перекинули спецназ на вертольотах: що сталося

facebook.com/mvs.gov.ua

Раніше Національна поліція направила вертоліт зі спецназом у Житомирську область – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України МВС фотографии голосування протест
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