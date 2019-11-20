На Чернігівщині сталася кривава різанина в РАГСі: фото 18+

У селищі міського типу Козелець Чернігівської області зловмисник із ножем напав на працівницю РАГСу та завдав їй близько 10 ударів у різні частини тіла.
Інцидент стався на очах у колег потерпілої і відвідувачів, зокрема з дітьми. Про це повідомила пресслужба Національної поліції регіону (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У результаті жінку доставили у відділення реанімації в тяжкому стані. Зараз її життю нічого не загрожує.
Місце інциденту
cn.npu.gov.ua
Після скоєного 34-річний зловмисник зник. Поліцейські створили пошукові групи, до яких увійшли дільничні офіцери, оперативники, "Муніципальна варта" і приватна охоронна фірма.
Правоохоронці перекрили в'їзди-виїзди з міста та розповсюдили орієнтування з фотографією злочинця.
Увечері 19 листопада його затримали, зловмисником виявився місцевий житель. Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в порядку ст. 208 КПК України.
Місце інциденту
cn.npu.gov.ua
У поліції додали, що кримінальне провадження відкрите з правовою кваліфікацією "замах на вбивство". Досудове розслідування триває.
Згідно з даними журналістів "Укрінформ", нападник і постраждала були знайомі.
"Коли чоловік того дня вперше зайшов до установи, він із жінкою просто поговорив і пішов. Коли ж незабаром повернувся, то напав на неї з ножем", – цитує видання джерело.
УНІАН пише, що в поліції сумніваються в психічній адекватності затриманого.
"Це не було пограбування, не ревнощі, не стара образа. Логічно пояснити дії нападника поки неможливо", – заявив правоохоронець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 17 листопада, відбулася різанина в залі ігрових автоматів "Лото", який розташований у МАФі на вулиці Галицькій, 13. Під час конфлікту один чоловік отримав серйозні поранення.
Згодом потерпілий заявив правоохоронцям, що не має жодних претензій до кривдника.
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