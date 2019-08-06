З початку доби 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на "хлібне" перемир'я.

Перш за все, я хотів би висловити співчуття рідним і друзям загиблих.

Наступне, що я хотів би сказати: Російська Федерація за всі ці роки використовувала перемир'я виключно для того, щоб поліпшити свої тактичні умови чи наростити оперативні можливості – для підвезення боєкомплектів, для організації ротації тощо. Вони займалися цим і зараз.

Вогонь по деяких наших пунктах вівся протягом години! Цілу годину по нам стріляли і ніякої відповіді не було!

Якщо до 21 липня у нас було по 10, 20, 25 обстрілів на добу, були поранені, але й у противника щодня були втрати, то тепер ми фактично зазнаємо втрат в односторонньому порядку. У нас сьогодні 4 загиблих і один поранений, вчора поранений, позавчора поранений.

Противник вже не діє так, як раніше: стрельнув – і бігти. Він почав методично, протягом годин, вести обстріл, зокрема, із заборонених калібрів, знаючи, що ми не будемо стріляти у відповідь.

Боєць Збройних Сил України, ілюстрація Instagram ukraine_defence

Як вчиняти в такій ситуації? Дуже просто. Це війна. І противник повинен знати, що за кожен обстріл він буде відповідати. Наші зарубіжні партнери надають нам розвідінформацію із супутників і з безпілотників. Наші військовослужбовці знають, де, коли і з яких позицій стріляють бойовики. У нас є контрбатарейні радари, які нам надали США. Вони здатні в радіусі 6 кілометрів фіксувати всі обстріли зі зброї всіх артилерійських калібрів.

Відповідно, ми можемо відповідати дуже швидко.

Замість того щоб просто припиняти стріляти, ми повинні просто не стріляти першими, але давати миттєву відповідь.

Спробуйте в'їхати в будь-яке місце в світі, де знаходиться американська армія, і вистрілити в американського військового. Придушення буде негайним – або авіаудар, або артилерійський удар. Згадайте, якою була реакція Ізраїлю на обстріли із сектору Газа. А ті стріляли саморобними ракетами, а не професійною військовою технікою. У відповідь була організована ціла операція і завдані удари.

Вони повинні знати, що ми не йдемо вперед, ми не стріляємо, ми за перемир'я, але щойно щось там вилізе і вистрілить в бік українських позицій, ця техніка, ці найманці або кадрові російські військовослужбовці будуть моментально знищені.

Чи буде це де-факто припиненням перемир'я? З 21 липня у нас не було жодного дня без обстрілу. За ці 5 років у нас було більше 20 перемир'їв. Хлібне перемир'я, шкільне перемир'я, великоднє перемир'я, різдвяне перемир'я... І щоразу були обстріли і українських шкіл, і української інфраструктури, і ремонтних бригад. І це триватиме, тому що це війна.

Ми можемо або робити вигляд, що ми святі й божі, і готові підставляти іншу щоку, або показувати всьому світу: подивіться, що ця мерзота робить! Ми будемо жорстко відповідати.

Так, можливо, у нас недостатньо сил, щоб звільнити Донецьк і Луганськ, тому що Росія відразу ж оголосить нам війну і почне широко використовувати свою військову інфраструктуру. Але не відповідати на обстріли – це не просто одностороннє перемир'я. Це односторонні обстріли наших позицій. А ми сидимо.

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