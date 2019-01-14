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''Мінування'' шкіл у Харкові: стало відомо, що трапилося

1.3тЧитати матеріал російською

У Харкові поліція підтверджує лише один випадок повідомлення про замінування школи, за результатами проведеної перевірки вибухівку не виявили.

Про це в ефірі ObozTV розповіла заступник начальника відділу комунікацій Національної поліції Харківської області Оксана Калмикова. За її словами, поліція перевіряє обставини інциденту.

"Хочу одразу спростувати інформацію про дві школи. До нас надійшло повідомлення про замінування тільки однієї школи за адресою вулиця Луї Пастера", – підкреслила представник поліції.

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"Повідомлення надійшло вранці о 7:22, одразу ж на місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічного управління, кінологи. Діти й увесь персонал були евакуйовані. Оглянули вже 6 тис. кв. м приміщень і 1 тис. кв. м прилеглої території. Евакуювали 120 осіб, жодних вибухових речовин поліцейські не виявили", – розповіла вона.

Щодо інформації про замінування школи №119 на вул. Біблика, Калмикова заявила: "У нас немає повідомлення про мінування цієї школи, ніхто цю школу не мінував".

''Мінування'' шкіл у Харкові: стало відомо, що трапилося

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилися повідомлення, що в Харкові вранці 14 січня невідомі замінували одразу дві школи.

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УкраїнаХарків
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поліціяНаціональна поліція Українимінування
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