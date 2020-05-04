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5 травня • оновлено в 11:35
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/ Розслідування

Міноборони випустило героїчний сюжет про скандального комбрига ЗСУ: чим він "прославився"

8.6т
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Міністерство оборони України присвятило один із випусків програми "Воїн – це я" скандальному екскомбригу 57 бригади ЗСУ Юрію Головашенку. Він відомий тим, що намагався уникнути відповідальності, коли збив військового службовою машиною.

Ролик з'явився на офіційній сторінці Міноборони у Facebook. У ньому Головашенко розповідає про свій бойовий шлях на Донбасі, а в підписі до сюжету його характеризують як одного з тих офіцерів, які залишилися вірними присязі під час окупації Криму Росією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Полковник Юрій Головашенко став відомим іще з подій у Криму. У 2014, будучи командиром гірсько-піхотного батальйону 36-ї окремої бригади берегової оборони, організував оборону своєї військової частини в Перевальному. Вивіз в Україну печатки, бойовий прапор і архів бригади. Однак і після Криму він не зміг сидіти в тилу і був прикомандирований до 72-ї окремої механізованої бригади, очоливши 2-ю батальйонно-тактичну групу на відрізку між Гранітним і Старогнатівкою", – написали про Головашенка в пості Міноборони.

Юрій Головашенко

Юрій Головашенко

Скріншот відео

Сам він у інтерв'ю розповів про перші бої під Маріуполем, про "артилерійські дуелі" з терористами "ДНР", про те, як його підлеглі взяли в полон чотирьох російських окупантів, а також про те, як сам виносив із поля бою одного зі своїх бійців без свідомості.

Однак видання InfoResist нагадало, що у жовтні 2018 командир 57 бригади Юрій Головашенко на своєму службовому автомобілі збив військовослужбовця Дмитра Савченка. Тоді рядовий отримав серйозні травми, але справу всіляко намагалися зам'яти. Зокрема, потерпілого відвезли в лікарню за 70 км від місця події й відправили у відпустку заднім числом.

При цьому Головашенко нібито наказав військовому мовчати, а свідкам почав погрожувати. Після резонансу цієї історії у ЗМІ комбриг подав у відставку, а рядового переконали написати заяву в поліцію. Пізніше справа була передана до Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Збройні сили України
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