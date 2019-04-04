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"Ми втрачаємо Крим": окупанти запанікували через нову проблему

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В окупованому Росією Криму у Євпаторії заарештували мера міста Андрія Філонова, що стало важким ударом по іміджу курорту, місцевій "владі" і майбутньому півострова загалом.

Таку думку у блозі на "Ехо Москви" висловив кримський блогер і затятий фанат Росії Олександр Горний. Він зазначив, що арешт Філонова прирече регіон на деградацію.

"Кримська влада не змогли за ці роки запропонувати абсолютно нічого, крім віджиму, переділу, забудови парків і набережних", — повідомив блогер.

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Кримський адвокат Сергій Фоміних прокоментував кримінальну справу проти мера Євпаторії: "Після такого жодна нормальна людина не піде працювати головою міста, що ми вже бачимо у Криму протягом останніх років і як підсумок деградація всього регіону, провал у виконанні Федеральних цільових програм і втрата кадрів на всіх рівнях. У адміністраціях Криму банально нема кому працювати".

Зазначається, що Філонова звинувачують у здачі землі за заниженою вартістю і заподіянні збитків на 35 мільйонів рублів.

"Після цієї історії у мене глибоке розчарування тим, що відбувається у Криму, та й не тільки у мене. Потрібне серйозне втручання федерального центру, ми втрачаємо Крим і довіру кримчан", — підсумував юрист.

Крим

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали свіжі фото з анексованого Криму, які наочно демонструють масштаби колапсу зі сміттям на півострові.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И даже при всем при этом крымчане не хотят в Украину. как так то?)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
то ли дело на бандеровщине...Свинарчук -запчасти,Аваков джуниор-рюкзачки,у Шпака -магнитофон...и никакой деградации)))))))))))) абассацца с вами,мазепинцы)))))))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Я больше скажу. В России арестовывают и сажают даже губернаторов и министров. За воровство, взятки и пр. Неприкасаемых нет. "Тебя посадют-а ты не воруй! "
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