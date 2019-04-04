"Ми втрачаємо Крим": окупанти запанікували через нову проблему

В окупованому Росією Криму у Євпаторії заарештували мера міста Андрія Філонова, що стало важким ударом по іміджу курорту, місцевій "владі" і майбутньому півострова загалом.

Таку думку у блозі на "Ехо Москви" висловив кримський блогер і затятий фанат Росії Олександр Горний. Він зазначив, що арешт Філонова прирече регіон на деградацію.

"Кримська влада не змогли за ці роки запропонувати абсолютно нічого, крім віджиму, переділу, забудови парків і набережних", — повідомив блогер.

Кримський адвокат Сергій Фоміних прокоментував кримінальну справу проти мера Євпаторії: "Після такого жодна нормальна людина не піде працювати головою міста, що ми вже бачимо у Криму протягом останніх років і як підсумок деградація всього регіону, провал у виконанні Федеральних цільових програм і втрата кадрів на всіх рівнях. У адміністраціях Криму банально нема кому працювати".

Зазначається, що Філонова звинувачують у здачі землі за заниженою вартістю і заподіянні збитків на 35 мільйонів рублів.

"Після цієї історії у мене глибоке розчарування тим, що відбувається у Криму, та й не тільки у мене. Потрібне серйозне втручання федерального центру, ми втрачаємо Крим і довіру кримчан", — підсумував юрист.

Крим

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