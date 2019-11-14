Отруєння молодої пари газом: батьки подали заяву на львівську поліцію

Батьки загиблої від отруєння газом молодої пари у Львові подали заяву на поліцію. Через 10 місяців після події правоохоронці досі не розслідували страшну подію.

Не дивлячись на те, що трагедія сталася ще в ніч на 11 січня, справа досі не передано до суду. Як розповіла OBOZREVATEL адвокат рідних загиблих Андрія Рассказчікова і Насті Ковальчук, Діна Дрижакова, вона в середу, 6 листопада подала в прокуратуру Львівської області та слідчого судді Галицького районного суду Львова скаргу на бездіяльність поліції Львівської області.

Настя Ковальчук Facebook Анастасії Борсук

Нагадаємо, 21-річні Настя Ковальчук та Андрій Рассказчіков були знайдені мертвими в квартирі по вул. Дорошенко, 65, кВ. 4Б у Львові. Вони приїхали в це місто на кілька днів з друзями і отруїлися чадним газом через несправний газового обладнання в орендованій квартирі.

Андрій Рассказчіков Facebook Андрія Рассказчікова

Після того як дані про це були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліція перестала інформувати рідних і адвоката про хід слідства. Більш того, слідчий Олександр Владика навіть перестав відповідати на телефонні дзвінки захисника.

У середу помічник адвоката спеціально їздила до Львова подавати скарги, і їй вдалося зв'язатися зі слідчим. Але Олександр Владика не захотів зустрітися з нею, повідомивши, що він після чергування і у нього немає ніякої інформації для юристів.

Настя Ковальчук Facebook Анастасії Борсук

Андрій Рассказчіков Facebook Андрія Рассказчікова

У той же час Головне управління Держпраці у Львівській області за запитом адвоката провело технічне розслідування трагедії. Експерти прийшли до висновку, що у львівській квартирі було без дозволу і з порушенням переставлено газове обладнання, яке і могло привести до смерті людей.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Молода пара Настя Ковальчук та Андрій Оповідачів з друзями приїхали до Львова 10 січня 2019 року. Вранці друг виявив Андрія і Настю без ознак життя. Настя перебувала у ванній, а Андрій напівлежав на ліжку.

Квартиру молодим людям здала якась Христина Янко через сайт міжнародної оренди житла. Квартира належить якомусь Володимиру Васильовичу Янко, родичу дівчіни. У поліції стверджували, що літній чоловік нібито хотів заробити копійку, переїхав до дітей жити і здавав це житло. Хоча в квартирі ніяких речей дідуся не виявлені. Власники житла на зв'язок з рідними загиблих не виходили і навіть не висловили співчуття.

У Львові від чадного газу загинула відома львівська художниця Оксана Бондарук. Як пояснили в ГУ Держпраці Львівської області, у ванній, де жінка купала собаку, була включена газова колонка. У цей час її чоловік включив примусову витяжку в кухні, що створило зворотну тягу і продукти згоряння колонки стало затягувати в житлове приміщення.

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