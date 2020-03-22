Мародерство від "слуг народу" під час пандемії

Народний депутат від партії "Слуга Народу" від 141-го округу Олександр Михайлович Ткаченко (не плутати з екс-гендиректором каналу 1+1 Олександром Владиславовичем Ткаченком), якого раніше назвали розчаруванням 2019-го року у Бесарабії, потрапив у черговий гучний корупційний скандал. Поки всі борються з коронавірусом і думають, що робити для порятунку людей, слуга народу Ткаченко відзначився лобіюванням своїх сподвижників, одіозних "бізнесменів"-коррупціонеров, підприємства яких розкрадали рис, кошти та майно, що належать державі, на мільйони гривень. Як стало відомо журналістам, нардеп Ткаченко спробував перешкодити звільненню з посади керівника Кілійської філії державного підприємства "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу", скандально відомого екс-депутата Кілійської райради від "Батьківщини" Ігоря Лиманського, якого нещодавно відсторонили від посади у зв'язку зі звинуваченнями у масштабних розкраданнях. Для того, щоб залагодити ситуацію і залишити крадія-ділка при посаді, як кажуть наші джерела, Ткаченко, одягши жовте пальто, особисто у супроводі Лиманського вирушив до Києва тиснути на керівника центрального офісу держпідприємства. Щоб детально розібратися у ситуації, ми вирішили ретельно перевірити всі факти, а також безпосередньо поспілкуватися з гендиректором ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу" Василем Сахненко.

Розкрадання на мільйони гривень: кого рятував Ткаченко

Державне підприємство "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу" володіє землями сільськогосподарського призначення практично у всіх регіонах України, де, відповідно, розташовуються його філії. Державні землі, як правило, здають в оренду фермерам, які ці землі обробляють і вирощують на них різні культури, а від загального врожаю за договорами частина врожаю відходить державі.

Одне з таких представництв держпідприємства знаходиться на півдні України, в місті Кілія Одеської області. У 2016 році Кілійська філія державного підприємства "Центру сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу" очолив такий собі Лиманський Ігор Васильович, який має дуже непристойну репутацію в регіоні. Сталося це після реорганізації, коли Одеський і Кілійський філії були розділені.

Після того, як Лиманський став директором, робота велася за таким принципом: земля здавалася в оренду фермеру (136 га – зрошувана земля під посадку рису в Кілійському районі та 318 га в Утконосівці Ізмаїльського району).

Ігор Лиманський

Ставши директором Кілійської філії держпідприємства, Лиманський уклав договір з фермерським підприємством "Агропівдень+", власником якого був дехто Кройтер Олег Сергійович. Як з'ясувалося згодом, фермер Кройтер є чоловіком рідної сестри Ігоря Лиманського.

За всі три роки "роботи" державне підприємство фактично не отримувало прибутку, ще "жива" техніка списувалася, як неробоча, а під кінець "співпраці" держава ще й виявилася "винною" фермеру 3, 6 мільйонів гривень! Ситуація, треба зауважити, - дивовижна, парадоксальна, що має яскравий корупційний відтінок.

"Олег Кройтер є безпосередньо чоловіком сестри Лиманського, - говорить один з місцевих аграріїв. - Спочатку була допущена корупційна складова при складанні цього договору. Цей договір вони у Києві, де знаходиться центральний офіс всіх підприємств по всій Україні, навіть не погоджували. Разом з фермером вони почали працювати. Ніякими дослідами, природно, там ніхто не займався. На землі сіяли то кукурудзу, то соняшник, ті культури, які були їм вигідні. Вони потихеньку заганяли підприємство у борги. Тільки за 2019 рік примудрилися списати близько 60 одиниць техніки (подали 90 одиниць до списання), яка нібито непридатна".

Так, дійсно, з цього всього списку якась частина була непридатна, але певна частина, говорить фермер, була нормальною технікою.

"Вони підсунули документи на списання. Поїхали пофотографували зовсім іншу техніку в певні колгоспи, де все розбите, і подали фотографії з іншою технікою і провели ось це списання. Ця техніка просто була вкрадена з філії. Ось так вони працювали", - повідомляє наше джерело в Кілії.

Протягом усього часу роботи Кілійської філії, подейкують місцеві аграрії, дуже сильно занижувався урожай, показувалася посуха. Деякі поля в минулому році були зупинені завдяки агроному Кілійського підприємства.

"Вони хотіли просто списати поля, що типу нічого на них немає, нічого не росте. А потім просто самовільно зібрати врожай і взагалі не показати, що щось на них було. Але коли приїхала комісія і переглянула, то побачила, що дійсно поля є, вони засіяні і їх треба прибирати. Ця афера в минулому році у них не вдалася", - уточнив співрозмовник видання.

Слід зауважити, що на посаду керівника Кілійскої філії Ігор Лиманський був призначений ще за попереднього керівника держпідприємства Романа Карпляка. За повідомленнями ЗМІ, обох пов'язували тісні корупційні зв'язки, саме тому в центральному офісі нібито закривали очі на їхні витівки.

"У 2017 році поплічників Лиманського в корупційній банді держпідприємства - Романа Карпляка, Дмитра Гавловського і Андрія Чубенка - Служба безпеки і Генпрокуратура заарештували при отриманні хабара в півтора мільйона гривень. Карпляк навіть деякий час сидів у СІЗО", - повідомляли ЗМІ.

Коли після зміни влади в Україні, у центральному офісі ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу" в Києві змінилося керівництво, то різного штибу дрібним шахраям запахло смаженим, так як підходи кардинально змінилися.

Коли вони подивилися на всю цю картину, то побачили, що звітність ніхто не здавав, що регіональні філії виживають, а на місцях твориться повний "безлад".

"З такими горе-директорами, які перебували на місцях, вони вирішили провести аудиторські перевірки, подивитися, як ідуть справи на підприємствах. Переглянувши ці невигідні договори, керівництво ДП насамперед прийняло рішення розірвати їх", - говорить наше джерело всередині підприємства.

Так сталося і у нашому випадку – контракт з "Агропівдень+" Олега Кройтера був розірваний, а Ігор Лиманський, справи щодо якого розслідує СБУ та Нацполіція, відсторонений від посади.

І хто б ви думали прийшов на допомогу дрібному шахраю? Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Михайлович Ткаченко, обраний по 141 округу в Бессарабії.

"Корупція і мародерство": навіщо Ткаченко підставляє Зеленського?

Депутат від 141-го виборчого округу Олександр Ткаченко

За нашою інформацією, яку підтвердило кілька джерел, "дахом" крадія ділка виступив у такий непевний час Олександр Ткаченко. Він у супроводі Лиманського вирушив особисто в Києві тиснути на нового генерального директора ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу" з тим, щоб залишити Лиманського при посаді. Малоймовірно, що народний депутат не знав, кого захищає. Вся справа в тому, що такого штибу люди складають його оточення.

Такі дії нардепа в період пандемії COVID-19, коли медустанови і люди потребують допомоги, а він вирішує питання дрібного уркагана, який хоче залишатися у годівниці, можна назвати не інакше, як "мародерство". Та й за яким правом нардеп взагалі може втручатися в політику держпідприємств? Коли люди вибирали на парламентських виборах народних депутатів, то голосували, по суті, за Зеленського. Обранці мали бути вдячні своєму лідерові і виборцям, відстоюючи інтереси громади, а не вирішуючи "шкурні питання" дрібних корупціонерів.

Відзначимо, що це вже далеко не перший так званий "зашквар" нардепа Ткаченко. Від початку каденції, коли він тікав від виборців, він вже потрапляв в ряд гучних скандалів. За повідомленнями ЗМІ, він разом зі своїм братом і помічниками нібито лобіював дозвіл полювання в Дунайському біосферному заповіднику в інтересах якогось вбивці на прізвисько "Карась-Чуркін".

"Олександр Ткаченко з ініціативи свого брата і такого собі пана Петрусенко нібито лобіює дозвіл полювання в Дунайському біосферному заповіднику в інтересах близького до Барвіненко одіозного єгеря Кілійського району Сергія Іванова на прізвисько" Карась-Чуркін ", який звинувачувався правоохоронцями в умисному вбивстві людини в центрі Кілії, але так і не поніс за це покарання ". Журналісти писали також про те, що "депутат займається чим завгодно, але тільки не питаннями округу", і це сильно не подобається виборцям.

Щоб дізнатися деталі корупційного скандалу навколо Кілійської філії, а також з'ясувати, чи дійсно Ткаченко приїжджав до Київського офісу ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу" заступатися за Лиманського, ми поспілкувалися з новим гендиректором підприємства Василем Сахненко, який прийшов зруйнувати піраміду ось таких корумпованих керівників. Пропонуємо його інтерв'ю без купюр.

"Ткаченко вважав, що Лиманського вигнали з родового гнізда"

Василь Сахненко – керівник ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння і посадкового матеріалу"

- Василю Олександровичу, склалася така ситуація, що в Кілійському філії ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння" змінилося керівництво. Подейкують, що внаслідок роботи попереднього керівника у центрального офісу перед філією виникла заборгованість у 3,6 млн. гривень. Чи відповідає це дійсності і як би ви охарактеризували ситуацію?

- Ну, там і так, і не так. Перше. Там за останні два роки була сформована перед підприємством "Агропівдень +" кредиторська заборгованість в розмірі 3,6 мільйона гривень. Як вона сформувалася? На той час директор філії Лиманський Ігор Васильович найняв підприємство для обробки землі та вирощування. І вирощували вони так, що у результаті господар землі виявився винним тому, хто на ній працював.

Тобто механізм який? Оселилися у вас в квартирі орендарі, пішли, побили у вас меблі, а ви залишилися їм винні. Винні за те, що вони, бідолахи, розбили руки, коли ламали вам меблі. Десь так виглядає ситуація.

Насправді, це земля державна. В основному, це рисові чеки, на яких повинні вирощувати рис. Але Лиманський пересварився з усіма так, що в ці чеки воду йому не подавали. Є люди, які не вміють поводитися абсолютно.

Технологія вирощування рису передбачає затоплення грунту, потім земля набирає вологи, потім вода йде, висівається, і знову затоплення. Йому (Лиманському. – Ред.) воду не давали, тому він на рисових чеках сіяв соняшник. Показував врожайність, яка не дозволяла підприємству, яке він найняв, отримувати прибуток. І через це держава опинилася йому винна 3,6 мільйона гривень. До речі, це підприємство належить його своякові, чоловікові його рідної сестри. Це якщо коротко охарактеризувати ситуацію.

- Чи правда, що за договором фермер зобов'язаний 80% врожаю забирати собі, а 20% віддавати державі? Прописувалися в договорах конкретні культури, які повинен вирощувати фермер?

- Нічого цього в договорах не передбачалося. По суті, цей документ навіть договором оренди не можна назвати. Це такий договір, який передбачав вирощування будь-якої культури, договір не передбачав якоїсь конкретної культури. Тобто віддали на відкуп певну кількість землі, на якій дозволялося вирощувати щось, збирати урожай і з отриманого врожаю віддавати близько 20% в центральний офіс, тобто державі. Нічого цього не було. Крім збитків, нічого не було.

- Чи правда, що коли зайшла комісія в Кілійську філія, то виявила, що була списана ще робоча техніка? Чи правда, що державне майно списувалося і вивозили це майно люди Ігоря Лиманського, коли він був уже звільнений з посади?

- Сьогодні ми формуємо колектив аудиторів, які детально розберуться в цьому питанні. Підтвердити або спростувати це я не можу, тому що особисто там не був і цього не бачив. Але я припускаю, що все вами описане могло бути.

У плані списання техніки, то це наша політика: списати все, що непридатне до експлуатації. З тим, щоб потім не тримати сторожів, які охороняють купу металобрухту. Ну, а я думаю, що в деталях розбереться вже аудит.

- Тобто ще поки немає висновку аудиту, інвентаризації і т.д.?

- Ні, такого ще поки немає.

- Чи правда, що під час роботи комісії на вас як на керівника центрального офісу чинився тиск з метою залишити Лиманського при посаді і відкотити цю ситуацію назад?

- Я не знаю, як це назвати: тиск або не тиск. Але була піднята така ось хвиля доброзичливців Лиманського, приїжджав депутат від "Слуги народу".

- Олександр Михайлович Ткаченко від 141-го округу в Бессарабії?

- Так. Цей депутат вважав, що ми Лиманського вигнали з родового гнізда, така його позиція була. Коли йому пояснили, він перестав так думати. Потім під'їжджав глава якогось об'єднання фермерів. Я, на жаль, не запам'ятав.

- Артеменко?

- Певне, так. Теж довелося пояснювати. Я готовий пояснювати кожному, що я роблю, як я роблю, для чого я це роблю. Мені абсолютно нічого не варто пояснити людям свою позицію, свою поведінку, і свою політику щодо будь-якого підрозділу.

- Якщо коротко, чому був відсторонений від посади пан Лиманський?

- Він був відсторонений від посади через дві причини. Перша причина – це неприбутковість роботи. Всі три роки роботи філії не було прибутку.

Друга причина – це звернення прокурора з проханням розібратися у підписанні договору. Це називається в юриспруденції конфлікт інтересів, коли договір підписується з родичем.

Примітка автора: Як випливає з офіційних документів прокуратури, які опинилися в нашому розпорядженні, щодо діяльності Ігоря Лиманського Ізмаїльською міською прокуратурою розслідується два кримінальні провадження: за № 12018160310000450 від 21.08.2018 за ст. 356 КК України, а також за № 2018160310000658 по ст. 290 КК України. Там же повідомляється, що дружина Олега Кройтера – Альона Василівна – рідна сестра Ігоря Лиманського.

- Мається на увазі компанія "Агропівдень +"?

- Так. Там якраз і було все це прописано у зверненні прокурора. Тому ми зажадали роз'яснень. Роз'яснення нам не було надано. До цього на час розгляду ми вирішили відсторонити його від займаної посади, провести аудит і вже отримати якісь висновки аудиторської групи. У будь-якому випадку, керувати аудитом буде з офісу наше управління, а підприємство буде надавати послуги.

- Чи справді є кримінальні провадження щодо діяльності Ігоря Лиманського на посаді глави Кілійської філії?

- Так, було кримінальне провадження. На якому етапі воно - я не знаю. Без особливого руху воно туди-сюди хитається. Не можу сказати, активна це фаза, чи фаза збору доказів.

- Пан Лиманський на підконтрольних йому регіональних ЗМІ почав висловлювати свою позицію, яка зводиться до того, що з компанією "Агропівдень +" розірвали контракт, не повідомивши її. Чи справді це так, і чи входило у ваші обов'язки їх повідомляти?

- Ми їх повідомили, як це передбачає договір. Ми повідомили їм, що контракт розриваємо, що у них діяльності не буде. Попросили у "Агропівдень +" калькуляцію їх витрат на роботи, з тим, щоб реально оцінити рівень розміру кредиторської заборгованості. Це якщо коротко, тому що розповідати про це можна довго і сумно. Так, як вони це люблять.

- Тобто центральному офісу була просто не вигідна співпраця з контрагентом "Агропівдень +", бенефіціар якого – родич Ігоря Лиманського Олег Кройтер?

- Безумовно.

- З'явилася інформація, що ви взяли нового контрагента, який погодився працювати за форвардними контрактами, тобто платити наперед?

- По суті, так. Ми самому Лиманському пропонували близько двох місяців тому. Ми ведемо роботу по перепідписанню всіх існуючих договорів підприємств. У тому числі і йому було дано право підібрати контрагента з тим, щоб побудувати роботу прибутково за договором. Сама система договорів передбачає неможливість бути збитковим підприємству. Тобто в будь-якому випадку передбачається якийсь рівень врожайності, яка знову-таки передбачає отримання якогось валового продукту, який продається за форвардними контрактами. З цього форвардними контрактами здійснюється передоплата. Вона ж і забезпечує саму прибутковість.

- Яка безпосередньо йде вже в центр?

- Так.

- Як би ви описали розмову, яка відбулася між вами, Ігорем Лиманським, депутатом від "Слуги народу" Ткаченком та аграрієм? Чого вони домагалися?

- Ткаченко хотів зрозуміти причини. Хоча людина приїхала налаштована таким чином, що ми тут незрозуміло чим займаємося, що ми звільняємо "чесного" керівника. Коли йому пояснили, він вибачився. Потім після розмови він ще телефонував і уточнював суму прибутку цього контракту. І коли я її озвучив, він просто перестав задавати питання.

Точно також відбулося і з аграрієм. У нього була позиція така: "Мовляв, як так, невідомо кому віддаєте. Запропонували контракт на таких умовах, а чому нам не пропонували?". Я сказав, що ми пропонували два місяці тому. Ми сформували умови, віддали в руки Лиманському договір, з яким він мав би поспілкуватися з фермерами, які хотіли б попрацювати. Але коли ми йому назвали суму, він тут же відмовився, сказавши "я на таких умовах працювати не буду". Цей глава фермерського об'єднання.

- Виходячи з цієї суми, можна зрозуміти, скільки вони собі забирали останні три роки.

- Ну так. Як мінімум.

- Про які цифри взагалі йде мова?

- Мова йде про 4000 гривень з гектара.

- А там дві ділянки близько 500 гектарів. Тобто держава недоотримувала мільйони гривень?

- Звичайно.

- Це буде ще мати кримінальну перспективу?

- Ми звернулися в правоохоронні органи з проханням надати нам допомогу і розглянути виникнення цієї кредиторської заборгованості, законність її утворення. Думаю, правоохоронці розберуться. Є заява в Нацполіцію і СБУ.

У нас є прецеденти, коли за такою кредиторкою, якщо ми розуміємо, що люди порядні, ми розуміємо, що десь керівництво просило сформувати таку кредиторку. Люди різні бувають. Мені умовно потрібно зробити підприємство прибутковим, я його роблю прибутковим. Не так це просто, але і не дуже складно. Так ось є випадки, коли 8 млн гривень і людина після розмови просто відмовився від кредиторки. Ми просто поговорили і 8 млн було списано.

- А чи були якісь погрози, що ми, мовляв, вас скаргами завалимо і т.д.?

- Ну, прямо це не звучало. Принаймні, від тих людей, з якими я розмовляв. Те, що вони на місці піднімають якусь хвилю, я думаю, це – захисна реакція на наші дії. А так – я нічого не боюся, готовий показувати ці договори. Я спокійно йду в міністерство з цими документами, я йду до Фонду держмайна України і спокійно це все показую. Ми нічого ні від кого не приховуємо.

- А правда, що коли ці троє до вас приїхали, депутату Ткаченко було показано якесь відео, як Лиманський вивозить техніку з підприємства?

- Ні, такого не було.

- Але якесь відео все ж існує?

- На той час у мене не було такого відео. Можливо, воно є у тих, хто зараз обробляє ці землі.

Там є факти, в яких потрібно розбиратися. Умовно йому колись тут списали техніку, підписали документи на списання. Трактор він продав як металобрухт, а так він його доремонтував, і він у нього працює нормально, як трактор. Є й таке.

Це все характеризує роботу підприємства, як воно працювало раніше. Воно працювало таким чином.

- А чого вони зараз домагаються публікацією замовних матеріалів у ЗМІ, де говорять, що у них нібито забрали засіяні поля?

- Засіяні поля. Ось - умовно засіяне поле. Вони по цьому полю (будь-яке поле беремо, умовно 100 га), щоб посіяти, перед тим необхідно зорати і закультивувати, внести добрива. Коли зійшло – засоби захисту. Тобто рівень витрат, він – вираховуваний. А вони хочуть це представити як витрати близько семи тисяч на гектар, а за фактом там може бути три тисячі на гектар. Ніхто ж не знає.

- І таким чином утворилася ось ця міфічна заборгованість?

- Таким чином вимальовувалася.

- Підкажіть, а коли до вас приїжджала делегація від Лиманського?

- Тиждень тому приблизно (інтерв'ю було записано 16 березня. – Ред.). Це було 10-го березня.

У них завдання сьогодні захистити те, що вони малювали до цього року, а також те, що намалювали вже в цьому році.

- Тому що в іншому випадку їх чекає відповідальність?

- Так. Більше того, ми пропонували з цим же Кройтору, якщо він такий хороший, перепідписати контракт на наших умовах з гарантованою у держави прибутковістю і під нашим контролем. Вони відмовилися.

Далі буде…

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