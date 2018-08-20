Напад на Гандзюк: суд заарештував другого підозрюваного

Суд заарештував другого підозрюваного в нападі на співробітницю Херсонської міської ради, активістку Катерину Гандзюк, до 16 жовтня без права внесення застави.

Про це повідомила кореспондент "Української правди" Мар'яна П'єцух. Раніше журналістка розповіла, що ним виявився Віктор Горбунов. Вона уточнила, що засідання суду щодо справи про замах на активістку проходило у закритому режимі.

"Горбунов Віктор Андрійович, 1991 р.н. Саме його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Катерину Гандзюк. Після годинної затримки з доставкою підозрюваного в суд, зараз суддя вирішує, чи проводити засідання в закритому режимі. Відповідне клопотання про закритий режим подав захист Горбунова", - пояснила журналістка.

За словами адвоката підозрюваного, попередні його свідчення "містять відомості, що мають суттєве значення у встановленні об'єктивної істини у цій кримінальній справі, розголошення яких у ЗМІ можуть завадити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин".

Віктор Горбунов Мар'яна П'єцух / Facebook

"Ці свідчення, за словами адвоката, становлять небезпеку для життя та здоров’я, адже показання стосуються осіб, що вчинили замах на вбивство. Прокурор клопотання підтримав, "оскільки злочин вчинений групою осіб", декільком із яких, за словами прокурора, уже повідомлено підозру", - написала П'єцух.

Вона також зазначила, що невідомо, де знаходиться ще один фігурант справи, якому висували підозру. Апеляція щодо першого підозрюваного Миколи Новикова буде розглядатися 22 серпня. На суді повинні озвучити нові свідчення щодо його алібі.

Крім того, в поліції повідомили, що всього на сьогодні за фактом замаху на Гандзюк затримано п'ятьох осіб, підозрюваних у злочині.

"Кілька днів тому нами було проведено спецоперацію на Сході нашої держави, були затримані ще кілька підозрюваних, які причетні, за версією слідства, до цього правопорушення. Вчора ще кілька осіб було затримано. І сьогодні вранці (20 серпня. - Ред.) мені доповіли, що ще затримали на Житомирщині одного з учасників цього правопорушення", - розповів глава Національної поліції Сергій Князєв.

Відносно п'ятьох осіб ведеться кримінальне розслідування. Майже кожен із них воював у зоні АТО.

"Більшість із них брали участь в антитерористичній кампанії на Сході нашої держави. У різний час активно воювали на Сході. Але зараз немає різниці, що громадянин, незважаючи на героїчні вчинки в минулому, скоїв правопорушення. Він притягується до кримінальної відповідальності на рівних правах", - наголосив він.

Нагадаємо, що Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Новіков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що в справі з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані щодо кислоти, якою облили активістку. Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня стало відомо про затримання ще двох чоловіків, підозрюваних в організації замаху на Гандзюк.