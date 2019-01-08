В Ізраїлі заарештували партнера Грановського: звинувачують у фінансових махінаціях

В Ізраїлі скандально відомого одеського бізнесмена Григорія Гуртового, а також його партнера Йосефа Шнеурсона засудили до 36 місяців ув'язнення через махінації з використанням цінних паперів.

OBOZREVATEL розібрався, що стоїть за аферою давніх бізнес-партнерів і як їм вдається заробляти на українцях.

Від покарання не втечеш

Окружний суд Петах-Тікви (Ізраїль) визнав колишніх власників і директорів компаній BSD, BGI і "Вілліфуд" Григорія Гуртового і Йосефа Шнеурсона винними в шахрайстві, порушенні корпоративної довіри, внесенні завідомо неправдивої інформації в документи і злочини в сфері цінних паперів.

Вирок винесли на підставі їхніх свідчень. Суду стало відомо, що бізнесмен Шнеурсон був співучасником афери з розкрадання 67,5 млн. доларів. Григорія Гуртового ж визнали винним в отриманні 3 млн. доларів від шахрайських дій.

Фінансові контролери вивчили низку угод і з'ясували, що за участю Гуртового через рахунки готелю Grand Hotel Europe, розташованого в центрі Праги (Чехія), пройшли фінансові операції. Виявилося, що махінації були в рамках роботи BSD Crown Ltd., ізраїльської інвестиційної компанії BGI і харчової компанії Willi Food. Виведені гроші були спрямовані як інвестиції в цінні папери європейської фірми.

Григорій Гуртовий УН

Бізнес на брехні

Григорій Гуртовий — молодший партнер одеських бізнесменів Бориса Кауфмана й Олександра Грановського, які провернули не одну аферу в Україні. Завдяки їхній допомозі, Гуртовий свого часу брав участь у фінансовій афері в колись великому банку "Платинум банк". У результаті чого установа була визнана неплатоспроможною. З проблемами тоді зіткнулися сотні тисяч вкладників з усієї України.

Як пишуть ЗМІ, підприємці Кауфман і Грановський кришували найбільші аеропорти країни за часів правління родини екс-президента Віктора Януковича.

Через діяльність цих же бізнесменів Україна втратила 30 мільйонів доларів при махінації довкола будівництва в Одеському аеропорту. За інформацією ЗМІ, Кауфман і Грановський за посередництва Віктора Януковича отримали кредит на реконструкцію аеропорту від "Укрексімбанку", але ці гроші державі так ніхто і не повернув.

Олександр Грановський УНІАН

У 2011 році Одеська міськрада уклала інвестиційний договір, яким, по суті, дозволила приватизувати майно комунального аеропорту.

Однак після Революції Гідності у 2015 році міськрада виграла суд про повернення аеропорту в комунальну власність. Але несподівано мер Одеси Геннадій Труханов прийняв рішення про укладення мирової угоди з інвесторами. Саме це і насторожило НАБУ.

Незаконними операціями навколо аеропорту зацікавилось Національне антикорупційне бюро — у червні 2016 було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою з ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" щодо заволодіння комунальним майном.

Борис Кауфман

Відомий своїми витівками й особисто Борис Кауфман. Свого часу він намагався за безцінь викупити активи іншого банку - "Михайлівського" напередодні його краху, щоб привласнити їх собі і таким чином врятувати власний "Платинум".

OBOZREVATEL неодноразово писав про махінації його компанії — тютюнового монополіста "Тедіс" ("Тедіс Україна"). За часів правління Януковича, компанія називалася "Мегаполіс-Україна" та успішно працювала під прикриттям влади. Після втечі "сім'ї", Кауфман вирішив від гріха подалі перейменувати компанію, але за фактом нічого не змінилося.

У кінці 2016 року компанії був виписаний штраф від Антимонопольного комітету України у розмірі 431 млн. грн., але вона оскаржила це рішення в суді.

Як повідомляв Генеральний прокурор України Юрій Луценко, фактичний вплив на бізнес "Тедіс Україна" має громадянин РФ. Адже саме під впливом росіянина Ігоря Кесаєва, за яким рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон, на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" — одного з постачальників зброї на окуповані території Донбасу. Через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 виведено 2,5 млрд грн.

Обшуки Facebook Арсена Авакова

Щоправда, в таких ситуаціях без "даху" провернути такі махінації дуже складно. Швидше за все, не обійшлось без допомоги скандального народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука. Зв'язки з на той момент прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком імовірно допомогли політику захистити бізнес Кауфмана-Грановського в обмін на можливість працювати на площадках Duty Free в аеропорту "Бориспіль". Таку ж можливість і отримав скандальний бізнесмен Артур Гранц, який володіє будівельною компанією BF Group.

За даними OBOZREVATEL, бізнесмени часті гості Адміністрації президента. Через менеджерів компанії "Тедіс" в АП регулярно надходять великі суми готівкою. Саме тому бізнесмени без проблем ховаються на території України, не боячись за наслідки.

Покриває влада

Подібно російському олігархові Павлу Фуксу, який обікрав киян на мільйони доларів, вони і далі заробляють на своїх співвітчизниках.

Зазначені вище махінації і штучні банкрутства великих підприємств не відбуваються без допомоги влади. Або як мінімум мовчазної згоди. Незважаючи на минулу в країні "Революцію Гідності" в 2014 році, вмілі та нахабні бізнесмени змогли знайти спосіб зберегти і примножити своє майно.

Слідство буде вимагати екстрадувати бізнесменів Кауфмана і Грановського в Ізраїль. Якщо ж держава не видасть скандальних підприємців, то, ймовірно, їх судитимуть уже в Україні.