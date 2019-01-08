МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Микола Коваль
Микола Коваль
журналістВсі статті автора

В Ізраїлі заарештували партнера Грановського: звинувачують у фінансових махінаціях

4.6тЧитати матеріал російською

В Ізраїлі скандально відомого одеського бізнесмена Григорія Гуртового, а також його партнера Йосефа Шнеурсона засудили до 36 місяців ув'язнення через махінації з використанням цінних паперів.

OBOZREVATEL розібрався, що стоїть за аферою давніх бізнес-партнерів і як їм вдається заробляти на українцях.

Від покарання не втечеш

Окружний суд Петах-Тікви (Ізраїль) визнав колишніх власників і директорів компаній BSD, BGI і "Вілліфуд" Григорія Гуртового і Йосефа Шнеурсона винними в шахрайстві, порушенні корпоративної довіри, внесенні завідомо неправдивої інформації в документи і злочини в сфері цінних паперів.

Новини
ГПУ мстить за Крим? Стало відомо, за що Грановський отримав підозру

Вирок винесли на підставі їхніх свідчень. Суду стало відомо, що бізнесмен Шнеурсон був співучасником афери з розкрадання 67,5 млн. доларів. Григорія Гуртового ж визнали винним в отриманні 3 млн. доларів від шахрайських дій.

Фінансові контролери вивчили низку угод і з'ясували, що за участю Гуртового через рахунки готелю Grand Hotel Europe, розташованого в центрі Праги (Чехія), пройшли фінансові операції. Виявилося, що махінації були в рамках роботи BSD Crown Ltd., ізраїльської інвестиційної компанії BGI і харчової компанії Willi Food. Виведені гроші були спрямовані як інвестиції в цінні папери європейської фірми.

Григорій Гуртовий

Григорій Гуртовий

УН

Бізнес на брехні

Григорій Гуртовий — молодший партнер одеських бізнесменів Бориса Кауфмана й Олександра Грановського, які провернули не одну аферу в Україні. Завдяки їхній допомозі, Гуртовий свого часу брав участь у фінансовій афері в колись великому банку "Платинум банк". У результаті чого установа була визнана неплатоспроможною. З проблемами тоді зіткнулися сотні тисяч вкладників з усієї України.

Новини
У курців проблеми? Аваков натякнув на незавидну долю тютюнового монополіста

Як пишуть ЗМІ, підприємці Кауфман і Грановський кришували найбільші аеропорти країни за часів правління родини екс-президента Віктора Януковича.

Через діяльність цих же бізнесменів Україна втратила 30 мільйонів доларів при махінації довкола будівництва в Одеському аеропорту. За інформацією ЗМІ, Кауфман і Грановський за посередництва Віктора Януковича отримали кредит на реконструкцію аеропорту від "Укрексімбанку", але ці гроші державі так ніхто і не повернув.

Олександр Грановський

Олександр Грановський

УНІАН

У 2011 році Одеська міськрада уклала інвестиційний договір, яким, по суті, дозволила приватизувати майно комунального аеропорту.

Новини
Вихід із тіні: Кауфман стане офіційним власником "Платинум Банку"

Однак після Революції Гідності у 2015 році міськрада виграла суд про повернення аеропорту в комунальну власність. Але несподівано мер Одеси Геннадій Труханов прийняв рішення про укладення мирової угоди з інвесторами. Саме це і насторожило НАБУ.

Незаконними операціями навколо аеропорту зацікавилось Національне антикорупційне бюро — у червні 2016 було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою з ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" щодо заволодіння комунальним майном.

Борис Кауфман

Борис Кауфман

Відомий своїми витівками й особисто Борис Кауфман. Свого часу він намагався за безцінь викупити активи іншого банку - "Михайлівського" напередодні його краху, щоб привласнити їх собі і таким чином врятувати власний "Платинум".

OBOZREVATEL неодноразово писав про махінації його компанії — тютюнового монополіста "Тедіс" ("Тедіс Україна"). За часів правління Януковича, компанія називалася "Мегаполіс-Україна" та успішно працювала під прикриттям влади. Після втечі "сім'ї", Кауфман вирішив від гріха подалі перейменувати компанію, але за фактом нічого не змінилося.

Новини
Руйнується корупційний монстр від Януковича-Кауфмана і ФСБ в $2 млрд

У кінці 2016 року компанії був виписаний штраф від Антимонопольного комітету України у розмірі 431 млн. грн., але вона оскаржила це рішення в суді.

Як повідомляв Генеральний прокурор України Юрій Луценко, фактичний вплив на бізнес "Тедіс Україна" має громадянин РФ. Адже саме під впливом росіянина Ігоря Кесаєва, за яким рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон, на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" — одного з постачальників зброї на окуповані території Донбасу. Через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 виведено 2,5 млрд грн.

Обшуки

Обшуки

Facebook Арсена Авакова

Щоправда, в таких ситуаціях без "даху" провернути такі махінації дуже складно. Швидше за все, не обійшлось без допомоги скандального народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука. Зв'язки з на той момент прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком імовірно допомогли політику захистити бізнес Кауфмана-Грановського в обмін на можливість працювати на площадках Duty Free в аеропорту "Бориспіль". Таку ж можливість і отримав скандальний бізнесмен Артур Гранц, який володіє будівельною компанією BF Group.

За даними OBOZREVATEL, бізнесмени часті гості Адміністрації президента. Через менеджерів компанії "Тедіс" в АП регулярно надходять великі суми готівкою. Саме тому бізнесмени без проблем ховаються на території України, не боячись за наслідки.

Новини
Фінансував терористів: ГПУ проводить масштабні обшуки у тютюнового монополіста

Покриває влада

Подібно російському олігархові Павлу Фуксу, який обікрав киян на мільйони доларів, вони і далі заробляють на своїх співвітчизниках.

Новини
Компанія "сім'ї" Януковича поскаржиться в суд на штраф АМКУ

Зазначені вище махінації і штучні банкрутства великих підприємств не відбуваються без допомоги влади. Або як мінімум мовчазної згоди. Незважаючи на минулу в країні "Революцію Гідності" в 2014 році, вмілі та нахабні бізнесмени змогли знайти спосіб зберегти і примножити своє майно.

Слідство буде вимагати екстрадувати бізнесменів Кауфмана і Грановського в Ізраїль. Якщо ж держава не видасть скандальних підприємців, то, ймовірно, їх судитимуть уже в Україні.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Микола КовальМикола Коваль
Тема
Ексклюзив
Особи
Павло ФуксОлександр Грановський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги