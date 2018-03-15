Має "покровителів" у МВС: з'явилися нові деталі про "тітушковода" Крисіна

Фігурант справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін має "покровителів" серед правоохоронців.

За словами начальника відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Олексія Донського, про це свідчать документи, які були знайдені під час обшуку в його машині. Про це повідомляє "Громадське".

"Коли ми провели обшук в автомобілі Крисіна, то там були виявлені документи, котрі по своїй формі та змісту нагадують оперативні установки — документи, які є результатом чи то оперативно-розшукової діяльності, чи то виконання доручення слідчого. Сама ця діяльність містить елементи таємності. Навіть слідчий-прокурор не завжди може цю слідчу оперативну установку отримати, а у Крисіна вона виявилась. Це говорить про наявність в нього зв'язків таких серйозних з правоохоронцями", - повідомив Донський.

Він додав, що слідство знає про зв'язки Юрія Крисіна з нинішнім головою Миколаївської обласної державної адміністрації Олексієм Савченком.

"У цьому питанні можу обмежитись лише тим, що так, нам відомо про їхній зв'язок. Савченко був допитаний у даному кримінальному провадженні, що стосується Крисіна. Але деталі на жаль розголошувати не можу", - підкреслив він.

Донський додав, що "покровителі" фігуранта бояться, що спливе інформація, яку знає про них Крисін.

Нагадаємо: Крисін відомий в кримінальних колах під прізвиськами "Шафа", "Щур" і "Шрек". Він є однією з ключових фігур в ієрархії тітушок-кримінальників, які займалися нападами, викраденнями, тортурами і вбивствами під час Майдану.

За даними звинувачення, Крисін в ніч з 18 на 19 лютого 2014 організував групу людей, які вчинили напад на машину таксі, в якій перебував журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій. Він разом з іншими людьми бив журналіста бітами, поки один з учасників нападу не наніс Веремію смертельне вогнепальне поранення.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня Крисінне з'явився на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за звинуваченням у протидії активістам Євромайдану.