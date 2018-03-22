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Луценко оголосив Савченко підозру

1.4тЧитати новину російською

Генпрокурор Юрій Луценко підписав і оголосив підозру народному депутату Надії Савченко, обвинуваченій в підготовці терактів у центрі Києва і держперевороту.

Як повідомила в Facebook прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган, це було зроблено в присутності адвоката політика.

У четвер, 22 березня Верховна Рада дала згоду на залучення Савченко до відповідальності, затримання та арешт.

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Після цього нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці. При цьому вона висловила припущення, що запобіжний захід Надії можуть вибрати вже до кінця доби.

Як повідомляв "Обозреватель", у ГПУ мають намір просити суд обрати запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особи
Надія СавченкоЮрій ЛуценкоЛариса Сарган
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
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