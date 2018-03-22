Луценко оголосив Савченко підозру

Генпрокурор Юрій Луценко підписав і оголосив підозру народному депутату Надії Савченко, обвинуваченій в підготовці терактів у центрі Києва і держперевороту.

Як повідомила в Facebook прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган, це було зроблено в присутності адвоката політика.

У четвер, 22 березня Верховна Рада дала згоду на залучення Савченко до відповідальності, затримання та арешт.

Після цього нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці. При цьому вона висловила припущення, що запобіжний захід Надії можуть вибрати вже до кінця доби.

Як повідомляв "Обозреватель", у ГПУ мають намір просити суд обрати запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу.