"ЛНР" шукає ворогів: СБУ розкрила підступний план терористів

Терористи "ЛНР" збирають інформацію про людей, які часто виїздять із "республіки" на підконтрольну Україні територію.

Інформацію про українців представники "МДБ ЛНР" вимагають від приватних перевізників, повідомляє пресслужба СБУ.

"Особливо їх цікавлять люди, які отримують соціальні виплати і відвідують державні установи. Осіб із цих списків терористи розглядають як потенційних агентів і диверсантів", – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що приватний перевізник з Алчевська разом із дружиною протягом року передавав терористам відомості про своїх клієнтів, а також про колег, які працюють на каналах пасажирських перевезень. Крім того, комерсант налагодив механізм протиправного оформлення соцвиплат місцевим жителям, які фактично не виїздять з ОРДЛО.

"Під час огляду транспортного засобу зловмисників виявлено понад 150 документів жителів тимчасово окупованої території: свідоцтва про спадщину, про смерть, нотаріальні довіреності, трудові книжки, які необхідні для "заочного" оформлення виплат", – зазначили в СБУ.

Спецслужби додали, що зараз встановлюються посадові особи українських держустанов, які можливо причетні до функціонування нелегального каналу.

Документи СБУ

СБУ затримала зловмисників СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ отримала нові докази вербування терористами "Л/ДНР" в'язнів, яких вони передали українській стороні.

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