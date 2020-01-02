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2 січня • оновлено в 22:35
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"Перевірка на "мін нєт": у мережу злили інтимне відео "козаків ЛНР". 18+

3.9т
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У мережу злили відео інтимних утіх "козаків" так званої Луганської народної республіки.

Запис опублікував у Twitter блогер Igor Girkin, повідомивши, що відео знято в районі селища Пришиб Луганської області. На кадрах видно, як двоє людей усамітнилися в лісі, проте їм так і не вдалося залишитися непоміченими.

"Козак-козакові друг та брат... Підтримай друга-товариша в боротьбі за праве діло всією душею і тілом", – посміявся блогер.

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"Кізяки вони такі, безжальні, шкода, що ще нагайкою не ляскав", "Справжні ополченці", "Любов зла", "Змія напевно вкусила, рятував друга, як спльовував", "Може, це присяга?" "Горбатий терикон", "Професійно перевіряють територію на мін нєт", – сміються в мережі.

"Перевірка на "мін нєт": у мережу злили інтимне відео "козаків ЛНР". 18+
"Перевірка на "мін нєт": у мережу злили інтимне відео "козаків ЛНР". 18+
"Перевірка на "мін нєт": у мережу злили інтимне відео "козаків ЛНР". 18+
"Перевірка на "мін нєт": у мережу злили інтимне відео "козаків ЛНР". 18+
"Перевірка на "мін нєт": у мережу злили інтимне відео "козаків ЛНР". 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" розповіли, як "дохнуть з голоду" при "русскому міру".

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Луганськ
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Героически всандалил другу казаки они такие пхахахахах
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