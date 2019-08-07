"Л/ДНР" зачаїлися після вбивства воїнів ЗСУ: що відбувається в зоні ООС

З початку доби 7 серпня терористи припинили обстріли українських воїнів на Донбасі. У зоні ООС зберігається режим тиші.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись водночас умови припинення вогню", – повідомили в пресслужбі ООС у Facebook.
Упродовж минулої доби формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них раз – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – мінометів калібру 120 мм.
Четверо українських воїнів загинули, один отримав поранення.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
двічі поряд із Павлополем – із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;
біля Лебединського – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:
двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
у районі населеного пункту Південне з міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".