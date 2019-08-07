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"Л/ДНР" зачаїлися після вбивства воїнів ЗСУ: що відбувається в зоні ООС

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З початку доби 7 серпня терористи припинили обстріли українських воїнів на Донбасі. У зоні ООС зберігається режим тиші.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись водночас умови припинення вогню", – повідомили в пресслужбі ООС у Facebook.

Упродовж минулої доби формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них раз – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – мінометів калібру 120 мм.

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Четверо українських воїнів загинули, один отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • двічі поряд із Павлополем – із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

  • біля Лебединського – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:

  • двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Південне з міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" зачаїлися після вбивства воїнів ЗСУ: що відбувається в зоні ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че они фамилии не пишут кто стреляет. вот в сводках сепаров фамилии всегда называются: военный преступник такой то. а всу не называют фамилии. почему?
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
В зоне ООС сохраняется режим тишины ? Хочу каждое утро читать такое сообщение !
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васильевич василий
васильевич василий
ХоХ лы . Вы прекратите убивать друг друга .
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филипп филипыч
филипп филипыч
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !, пять лет не убирались а на шестой год уберутся? ты уверен что они вдруг изменят свое поведение? и вообще ты уверен что в этом причина?
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Как только васильевичи василии и иваны ивановичи уберутся, так сразу и мир настанет ! Вот попомнишь мои слова.
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