"Л/ДНР" зачаїлися після вбивства воїнів ЗСУ: що відбувається в зоні ООС

З початку доби 7 серпня терористи припинили обстріли українських воїнів на Донбасі. У зоні ООС зберігається режим тиші.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись водночас умови припинення вогню", – повідомили в пресслужбі ООС у Facebook.

Упродовж минулої доби формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них раз – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – мінометів калібру 120 мм.

Четверо українських воїнів загинули, один отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

двічі поряд із Павлополем – із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

біля Лебединського – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:

двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Південне з міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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