"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню 8 серпня на Донбасі.
Ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Богданівки – з протитанкового гранатомета;
двічі неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
поблизу Верхньоторецька – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
поблизу Широкино – зі стрілецької зброї;
неподалік Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат з української сторони за добу не зафіксовано.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" проговорилися про провокації проти ЗСУ на Донбасі.
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