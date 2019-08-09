"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню 8 серпня на Донбасі.

Ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки – з протитанкового гранатомета;

двічі неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;

поблизу Верхньоторецька – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

поблизу Широкино – зі стрілецької зброї;

неподалік Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат з української сторони за добу не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" проговорилися про провокації проти ЗСУ на Донбасі.

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