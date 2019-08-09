Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі

725 Читати матеріал російською

Збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню 8 серпня на Донбасі.

Ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Новини
"Які ви довбой*би!" Соколова рознесла пропаганду терористів "ДНР"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Богданівки – з протитанкового гранатомета;

  • двічі неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;

  • поблизу Верхньоторецька – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

  • поблизу Широкино – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

  • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат з української сторони за добу не зафіксовано.

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" проговорилися про провокації проти ЗСУ на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
08.08.19. Фронтовая сводка от военкора Романа Вепрева. "Военная сводка: обстрелы на всех направлениях, жертв и разрушений нет. В первой половине дня украинская армия вела огонь на донецком и мариупольском направлениях фронта. Так, после 10 часов под обстрел попали окраины Ясиноватой – там разорвалось несколько гранат, применялось стрелковое оружие. В это же время из стрелкового было обстреляно село Коминтерново на юге Республики. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Вчера ВСУ вели огонь на всех направлениях фронта, применяя минометы калибром 82 мм и бронетехнику. В районе полудня из стрелкового оружия была обстреляна Крутая Балка в Ясиноватском районе, а также Дзержинское, Ленинское и Белая Каменка на юге – здесь украинцы применили гранатометы и БМП. Вечером, после 18:00, зафиксировано применение гранатомета и стрелкового оружия в районе поселка шахты Гагарина в Горловке. С наступлением темноты в ход пошли более весомые калибры. На донецком направлении под огнем оказались «Вольво-центр» на окраине Донецка и поселок Спартак. ВСУ применяли минометы калибром 82 мм – выпущено не менее 12 мин, и гранатометы. Пострадавшие и жертвы среди мирных жителей, к счастью, отсутствуют, целыми остались дома людей и объекты инфраструктуры. Всего в течение суток на территории ДНР разорвалось 34 боеприпаса, выпущенных с Украины. Напомним, с 21 июля в Донбассе действует перемирие, однако, 6 августа из-за гибели четырех военнослужащих ВСУ президент Украины Зеленский объявил о его срыве."
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...