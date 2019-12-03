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3 грудня • оновлено в 14:28
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"Л/ДНР" раптом змінили тактику на Донбасі: ЗСУ розкрили деталі

8.6т
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Терористи "Л/ДНР" різко скоротили кількість обстрілів на Донбасі. В підсумку жоден український вояк не був поранений або вбитий.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

"Л/ДНР" раптом змінили тактику на Донбасі: ЗСУ розкрили деталі

4 ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Старогнатівки– зі стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

  • біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили секретні документи "ДНР" з іменами найманців Путіна.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Кор Павел
Кор Павел
Какая жалость
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3
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Потерьнет котловнет
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5
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Гусенцова Галина, и мозгов у тебя тоже нет
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Рядовой Рабинович пожаловался на кражу сала из его тумбочки. Прапорщик удивлённо спросил: -Разве евреи сало едят? Нет, -ответил Рабинович, — не едят, и я не ем. Я им лечился — геморой смазывал… И тут рядового Петренко стошнило.
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10
0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Штуцер Лёва, :о))))))))
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