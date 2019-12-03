"Л/ДНР" раптом змінили тактику на Донбасі: ЗСУ розкрили деталі

Терористи "Л/ДНР" різко скоротили кількість обстрілів на Донбасі. В підсумку жоден український вояк не був поранений або вбитий.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

4 ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в районі Старогнатівки– зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили секретні документи "ДНР" з іменами найманців Путіна.

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