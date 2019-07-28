"Л/ДНР" обстріляли КПП на Донбасі: фото наслідків

Російські окупанти 28 липня пішли на нові провокації на Донбасі, незважаючи на наказ про дотримання безстрокового перемир'я.

За даними прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, найманці обстріляли КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберної зброї.

"О 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ, один з яких наскрізний отвір, куля лежала з зовнішньої сторони після пробиття другої стінки модуля", – уточнили в відомстві.

Наслідки обстрілу ООС / Facebook

У штабі додали, що вогонь противник вів у напрямку терикону "Крокодил". Українські військові не піддалися на провокації.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей", – підсумували в штабі.

Сліди від куль ООС / Facebook

кулі ООС / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк розповів, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, в зоні ООС загинули 49 воїнів Збройних Сил України та ще 307 отримали поранення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!