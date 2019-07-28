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"Л/ДНР" обстріляли КПП на Донбасі: фото наслідків

3.1т Читати матеріал російською

Російські окупанти 28 липня пішли на нові провокації на Донбасі, незважаючи на наказ про дотримання безстрокового перемир'я.

За даними прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, найманці обстріляли КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберної зброї.

"О 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ, один з яких наскрізний отвір, куля лежала з зовнішньої сторони після пробиття другої стінки модуля", – уточнили в відомстві.

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

ООС / Facebook

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У штабі додали, що вогонь противник вів у напрямку терикону "Крокодил". Українські військові не піддалися на провокації.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей", – підсумували в штабі.

Сліди від куль

Сліди від куль

ООС / Facebook

кулі

кулі

ООС / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк розповів, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, в зоні ООС загинули 49 воїнів Збройних Сил України та ще 307 отримали поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
А этот Евгэн Цимбалюк,не хоче розповисты,скильки за вс т.н.перемирення вбито гражданських людей ЛДНР,а скильки пидконтрольных Киеву гражданських людей?Давай Цимбалюк,будэмо чэкаты видповиди вид тэбэ,ну якщо ты неу юпци.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ешта Дядя, Ущербный, это ты на каком языке настучал )))
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Что за трёп, если ОБСЕ опровергает присутствие вооружённых формирований РФ в Донбассе? Тем более провокационный огонь по ВСУ ведёт Азов и всем это известно, кроме Украины)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гражданин ЕС, Так Путин же купил ОБСЕ.
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