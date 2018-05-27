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"Кусають лікті": українцям показали різницю між Києвом і Донецьком

4.1тЧитати новину російською

У мережі порівняли фотографію Києва під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зі світлиною покинутої Донбас-Арени в окупованому бойовиками Донецьку.

Пост із двома показовими кадрами опублікований на сторінці у Twitter "Фосфорная Горловка".

"Поки Київ дивиться фінал Ліги чемпіонів, Донецьк дивиться занедбану та зарослу бур'яном Донбас-арену", - підписані фотографії в соцмережі.

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На них добре видно, що Контрактова площа в Києві, де розташована одна з фан-зон події, переповнена людьми, водночас як спортивний стадіон Донецька пустує і поріс бур'яном.

Київ

Донецьк

"Зате без бандер... кусають лікті", "Шкода. "Євро-2012" приймало місто... Бідний Донецьк", - із жалем прокоментували пост підписники.

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"Зате там екологія налагоджується - скоро гадюки там будуть грітися на асфальті", - зазначив інший коментатор. "Там гадюки чотири роки вже гріються", - відповіли йому.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
Донбас Аренафотографии
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