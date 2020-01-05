Кучер повернув Харківській області майно Курченка – ЗМІ

Приміщення на стадіоні "Металіст" і тренувальну базу в селищі Високе передали у власність регіону, повідомляє "Гордон".

Всі об'єкти конфіскували у олігарха Сергія Курченка, який втік з України у 2014 році. Завершити тривалий юридичний процес змогли тільки після зміни керівництва Харківської ОДА. Всього за місяць приміщення і землю зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.

"В даний час завершена реєстрація приміщень по вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун і футбольна академія. Також 3 січня завершена процедура реєстрації приміщень бази "Металіст" у Високому", – розповіла керівниця Управління у справах молоді та спорту ОДА Юлія Подлозкова.

Цілісні майнові комплекси, конфісковані у ВАТ "Футбольний клуб" Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавали в сфері управління облдержадміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018.

Але за рік майно в обласну власність так і не прийняли – чиновники затягували процес, а гроші за оренду приміщень продовжував отримувати Курченко. Зрушили питання тільки через півтора роки, коли в області змінили керівництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський райсуд Києва задовольнив вимогу ГПУ і віддав в управління агентства АРМА майно і права групи "Український Медіа Холдинг" (UMH), яка належала Сергію Курченко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!