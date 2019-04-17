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"Крючкова до в'язниці!" У Києві суд вирішує долю скандального екс-нардепа

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Солом'янський районний суд міста Києва 17 квітня почав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу, голові правління холдингової компанії "Енергомережа", замішаній у корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитру Крючкову.

Під залом судових засідань зібралися декілька десятків активістів, вони скандують "Крючкова за ґрати", "Крючкова до в'язниці", передає РБК-Україна.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець заявив, що САП просить взяти під варту Крючкова із заставою в ромірі 346 млн грн.

"Крючкова до в'язниці!" У Києві суд вирішує долю скандального екс-нардепа

Тетяна Ніколаєнко, Facebook

"Крючкова до в'язниці!" У Києві суд вирішує долю скандального екс-нардепа

Тетяна Ніколаєнко, Facebook

"Крючкова до в'язниці!" У Києві суд вирішує долю скандального екс-нардепа

Тетяна Ніколаєнко, Facebook

Обґрунтовуючи своє клопотання, він вказував, що зазначений розмір застави хоч і занадто великий, але майновий стан Крючкова дозволяє йому її внести, передає "Слово і діло".

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За словами прокурора, екс-нардеп має квартири в Братиславі, Відні, а також у 2018 році отримував 10 000 євро чистого доходу й вів підприємницьку діяльність.

Також Кравець нагадав, що Крючков два роки переховувався від слідства.

Дмитро Крючков

Дмитро Крючков

Тетяна Ніколаєнко, Facebook

Журналіст Тетяна Ніколаєнко написала у Facebook, що Крючков розповідає у суді, як до нього приходив перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко, він назвав звинувачення НАБУ "абсурдними" і "продуктом творчості прокурорів".

"За словами Крючкова, його компанія "Енергомережа" поставляла електроенергію законно. А потім до нього прийшов неназваний представник президента Порошенка і попросив поділитися прибутком. Після того, як він відмовився, а заступник міністра, який дав дозвіл його фірмі на діяльність, на нього вийшов Ігор Кононенко", — додала вона.

Крючков каже, що Кононенко попросив ввести нового голову НКРЕ Дмитра Вовка "в курс справ".

Екс-нардеп також заявив, що, коли вони отримували рішення судів на свою користь проти НКРЕ, Кононенко дзвонив йому і, посилаючись на прохання Порошенка, заступався за Вовка, як за "перспективного хлопця".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2016 році НАБУ оголосило Крючкова в розшук, як головного фігуранта корупційної схеми з виведення коштів "Запоріжжяобленерго". Йому інкримінують розкрадання з державного бюджету приблизно 424 млн грн.

  • 14 квітня 2018 року його було затримано в Німеччині. У травні 2018-го Крючков заплатив 100 тисяч євро застави і вийшов на свободу.

  • У НАБУ пообіцяли долучити матеріали розслідування програми "Схеми" про корупцію в "Запоріжжяобленерго" до відкритого кримінального провадження.

  • 15 квітня Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну. Глава держави Петро Порошенко назвав його повернення "передвиборчими технологіями штабу Володимира Зеленського".

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Особа
Дмитро Крючков
Місце
Україна
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! (ПАРАШОБОТАМ НЕ читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
УСРАІЛЬСЬКИМ МОКШАМ ,сидіть тихенько,і не бздіть!
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