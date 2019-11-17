"Кришували" торгівлю наркотиками: СБУ затримала краматорських копів. Фото

Співробітників поліції у Краматорську підловили на "кришуванні" торгівлі наркотиками.

Відповідну операцію провели співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю разом зі слідчими Державного бюро розслідування.

Кришуванням займалися співробітники Краматорського ОП ГУНП в Донецькій області, які вимагали від українця хабар у розмірі 50 тисяч гривень.

"Слідчі Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області провели обшук, під час якого у квартирі підозрюваного було виявлено паперовий згорток з наркотичним засобом – канабіс. Після цього слідчі Краматорського ВП висунули вимогу – передати хабар у розмірі 50 000 гривень, за уникнення від кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що поліцейські зажадали перерахувати гроші на карту третьої особи. 16 листопада, після передачі другої частини хабара в розмірі 20 тисяч гривень, слідчих було затримано оперативниками спецпідрозділу СБУ і слідчими ДБР.

Правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області начальник сектора поліції по боротьбі з наркозлочинністю торгував забороненими речовинами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!